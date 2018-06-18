Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele şehitlerini mezarları başında andı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlıları mezarları başında andı. Şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlıları mezarları başında andı. Şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti.

Başkan Ertürk, Ramazan Bayramı’nda şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı. Ertürk, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehit düşenlerin mezarlarını ziyaret etti. Ertürk, burada şehit aileleri ile birlikte şehitler için dua etti. Ertürk şehit aileleri ve gazilerin bayramlarını da kutladı. Ertürk'ün ziyaretleri şehit aileleri ve gazileri mutlu etti.

Biz de onların evlatlarıyız

Ertürk, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle sürekli bir arada olduklarını ve onları hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Kıymetli şehit ailelerimizle birlikte bu kahraman kardeşlerimizi mezarları başında anmaktan onur duyuyorum. Onlara şehit evlatlarının, babalarının yokluklarını hissettirmemek adına bir nebze de olsa başarılı olduysak ne mutlu bizlere. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aile oluşturduk. Bizler de onların evlatlarıyız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Çocuklara bayram harçlığı

Ertürk ayrıca. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen programda ilçe halkıyla bayramlaştı. İlçe protokolünün de hazır bulunduğu bayramlaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ertürk, programın ardından çocuklara bayram harçlığı vererek, onlarla sohbet etti.