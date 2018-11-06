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Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Projesi, Maskeni Tak Fotoğrafını Çek Kampanyası

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Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Projesi, Maskeni Tak Fotoğrafını Çek Kampanyası
Yenimahalle Belediyesi 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Maskeni Tak Fotoğrafını Çek” kampanyasına dahil oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makamında çektirdiği fotoğraf ile start alan kampanyaya birçok müdürlük ve birimin dahil olmasıyla devam eden farkındalık projesine, yüzlerce personel kendi sosyal medya hesaplarından destek verdi.

“Maskenin amacı lösemili çocukları korumak”

Lösemili çocukların toplumdan dışlanmasını engellemek için kullanılan maskenin yalnızca enfeksiyondan korunmak amaçlı takıldığının vurgulandığı projeye destek çığ gibi büyüyor. Sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok insanın desteklediği projeye, Yenimahalle Belediyesi’nden tam kadro destek verildi.

Fastfood gıdalar, gazlı içecekler, GDO’lu ürünler, cep telefonu başta olmak üzere aşırı radyasyon yayan elektronik cihazların yoğun kullanımı, şeker ve unlu mamullerin aşırı tüketimi gibi birçok unsur LÖSEMİ hastalığının ortaya çıkmasında ana etken olarak belirtildiği projede, çocuklarımızın toplumdan dışlanmaması ve onlara her alanda destek olunması için farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

“Hayatımız çocuklarımız”

Çocuklarımızın sağlını korumak için devletin tüm yetkili organlarının LÖSEMİ farkındalığı için ortak proje gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında üretilen bu farkındalık projesine belediyemizin tümünde gönüllü olarak destek olmaktan, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek açısından büyük önem veriyor ve mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız bu hastalık bulaşıcı olduğu için değil, dış ortamlarda bulunan mikroplardan korunmak için maske takıyor. Hepimiz bu durumun bilincine varmalıyız ve konuya hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu nedenle LÖSEV’in söylediği gibi “Hayatımız Çocuklarımız” diyorum” dedi.

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