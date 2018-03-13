Maalesef Çok Sağlıksız Nesiller Geliyor

Dr. Buğra Buyrukçu

Günlük hayatta tüketilen sayısız gıdanın içinde nişasta bazlı şeker var. Söz konusu gıdalar ı ağırlıklı olarak çocuklar ve gençler tüketiyor. Bu tüketim çılgınlığı devam ederse, çok sağlıksız nesiller geliyor.

Nişasta bazlı şeker içeren yiyecek ve içeceklerin tüketiminin giderek artıyor. “Abur cubur” diye tabir edilen ve çocukların en sevdiği, neredeyse her gün tükettiği gıdalar, sağlığı tehdit ediyor.

Fruktoz Doyma Hissi Oluşturmuyor

Sadece abur cuburlarda değil, günlük hayatta yiyip içtiğimiz sayısız ürünün içinde nişasta bazlı şeker var. Dondurmadan pastaya, meyve suyundan gazoza, mayanozdan ketcaba, helvadan baklavaya kadar çok geniş ürün yelpazesi bu şekeri ihtiva ediyor. Bunların tamamı toplum için büyük tehdit. Çünkü nişasta bazlı şeker, mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesi sonucu elde ediliyor. Nişasta parçalanarak önce glükoz a, sonra da fruktoza dönüştürülüyor. Fruktoz ise doyma hissi oluşturmuyor, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yol açıyor. Çikolata ve şeker ürünleri başta olmak üzere binlerce kalem üründe kullanılan bu şekerlerin, özellikle çocuklar tarafından neredeyse her gün tüketildiğini unutmayalım.

Fruktoz Yerine Şeker Pancarı

Uzun süreli tüketimde obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinin büyüktür.

Obezite de kanser başta olmak üzere önemli birçok hastalığın nedeni. Uzun vadede karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyonlarının kaybolması, siroz, insülin direncinin tetiklenmesi sonucu şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve hatta alzheimer hastalığı, bunlardan birkaçı. Nişasta bazlı şekerin belli ölçünün üstünde olması zaten sağlık için çok zararlı fakat belli ölçüler içinde de fruktoz yerine şeker pancarının tercih edilmesi yerinde olacaktır. Aksi halde maalesef çok sağlıksız bir nesil geliyor.