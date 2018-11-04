Mahir Özel

Ankara Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılarının ailelerine Psikolojik Destek Merkezleri kuruyor..

Madde bağımlılarının ailelerine Psikolojik Destek Merkezleri kurulması konusunda 2 yıldır yaptığımız çalışmaların sonuç vermesi ve çalışmalara başlanması memnuniyet vericidir.

YALNIZ MADDE BAĞIMLILARINI DEĞİL, AİLELERİNİ DE HAYATA TUTUNDURACAK “DESTEK MERKEZLERİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Meclisine Şubat 2017 tarihli verdiğimiz önergede "Ankara merkez ve ilçelerimizde madde bağımlılığı çocuklarımız ve ailelerinin psikolojik destek konusunda eksiklikler görülmektedir. Yalnız tedavi gören çocuklarımız değil, anne ve babaları için de psikolojik destek vermek ve ailece onların hayata tutunmalarını sağlayacak bir merkez kurulması hususundaki önergemizin meclis gündemine alınarak gereğini yapılmasını arz ederim" demiştik..

Ankara Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bu konuda yürüttüğü çalışmaları sonucunda, madde bağımlılarının aileleri için Destek Merkezi oluşturulması konusunda başkanlığımız, Ankara Valiliği ile düzenlenen madde bağımlıları toplantılarında önergede belirtilen konu ile ilgili gerekli görüşmeler yapmakta ve çalışmaktadır bilgisini vermiştir.

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TÜRK DEVLETİ İÇİN HAYATİ İKİ ÖNEMLİ TEHLİKEYE İŞARET ETTİ

Milli Güvenlik Konseyi 2017 Haziran ayında aldığı kararda, Türk Devletinin karşılaştığı iki büyük beka sorunu haline gelen terör ve uyuşturucunun gösterilmesi, toplum için büyük sıkıntıların kaynağı olan madde bağımlılığı ile mücadelede, toplum sağlığını koruma noktasında yalnız madde bağımlılarına değil aile ve bireylerinin de her türlü toplumsal, sağlık, psikolojik ve hukuksal konularda öncelikle sorunlarını paylaşmak sonrasında tüm aile bireylerine bu konuda onlara destek vermek yaşanılan onca acı olaylar sonucunda zaruri görülmektedir.

ANKARA BU KONUDA TÜRKİYE’YE ROL MODEL OLACAKTIR

Çalışmaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı teşekkür ettim.

Bu tür ailelere destek merkezlerinin oluşturulması; öncelikle başkentimiz Ankara dan başlayarak tüm Türkiye'ye zor ve sıkıntılı durumdaki madde bağımlıları ailelerine yansıtılması çok ciddi bir konuda çare olacak, önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Başkent Ankara tüm sosyal, ekonomik, sağlık ve diğer konularda Türkiye'ye öncelikli bu tür pilot uygulamalarla rol model olmaya devam etmelidir. Toplumsal problemler karşısında çözümleri üreten devamında bunu tüm ülkeye yayılmasına vesile olan çalışmaları sürdürmelidir. Bu bizim asli görevimizdir.