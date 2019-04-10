Madonna Tepkilerin Çığ Gibi Büyüdüğü 2019 Eurovision’da Sahne Alacak

Dünyaca ünlü Amerikalı pop müzik efsanesi Madonna, bu sene mayıs ayında İsrail’de düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışması finalinde sahne alacak. “Pop Müzik Kraliçesi”nin böylelikle daha önce 2019 Eurovision finallerinde şarkı söyleyeceği yönündeki iddialar da kesinlik kazanmış oldu.

Bu yıl İsrail’in Tel Aviv kentinde yapılacak olan 2019 Eurovision şarkı yarışması finallerinde Madonna rüzgârı esecek. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı, 14 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde 43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan yarışmada sahne alacak. Yarışmanın uluslararası alanda tanıtımına ve izlenme oranına büyük etkisi olacağı düşünülen bu gelişmede, ”Pop Müzik Kraliçesi” lakaplı Madonna’nın iki şarkı seslendireceği kesinleşti.

Ünlü şarkıcının 18 Mayıs’taki 2019 Eurovision şarkı yarışması finalinde, sahnede bir tane klasikleşmiş bir şarkısını seslendireceği öğrenilirken, seslendireceği diğer şarkının da bu yıl yeni çıkacak bir şarkısı olduğu konuşuluyor. Bu yıl yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Madonna’nın 2019 Eurovision şarkı yarışması finalinde albümünün çıkış parçasını tanıtacağı öne sürülüyor.

Kanadalı Milyarderden Teklif

Bir süredir ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna’nın 2019 Eurovision şarkı yarışması finallerinde İsrail’in Tel Aviv kentinde sahne alıp almayacağı konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili ortaya atılan son iddialar ise bir hayli ilgi çekiciydi. Zira pop müziğinin kraliçesinin İsrail’de sahne alması için Kanadalı milyarder iş adamı Sylvan Adams’ın Madonna’ya bir milyon dolar teklif ettiği bile söylenmişti. Her ne kadar ünlü şarkıcı Madonna, finallerde şarkı söylemeyi kabul etse de bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

Geçen Yılın Galibi

1956 yılından bu yana gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasını, geçen sene İsrail kazanmışı. Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen yarışmanın finallerinde NettaBarzilai gösterdiği performansın ardından birinci seçilmişti. Bu sebeple 2019 Eurovision şarkı yarışmasının İsrail’de gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

İsrailli yetkililer, yarışmanın gerçekleştirileceği yerin Kudüs olacağını açıklamak istediler ancak Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri ve tüm dünyadan büyük tepki çekilmesi sonucu, geri adım atarak yarışmayı Kudüs yerine Tel Aviv kentinde yapma kararı aldılar. Bununla birlikte dünya çapında 140 sanatçı, İsrail’de gerçekleştirilecek olan 2019 Eurovision şarkı yarışmasını boykot ettiklerini yayımladıkları bir gazete mektubuyla dünya kamuoyuna duyurmuştu.