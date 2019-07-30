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150 milyon dolarlık “Lionheart” Bodrum’da

Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks’in müstakbel kayınpederi Philip Green’in mega yatı “Lionhearth” Bodrum’a geldi.

Magazin 30.07.2019, 18:19 30.07.2019, 18:25

Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks’in müstakbel kayınpederi Philip Green’in mega yatı “Lionhearth” Bodrum’a geldi.

Kişisel serveti 6 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz işadamı Philip Green’e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat “Lionhearth” Bodrum’a demir attı. Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon dolar değerindeki yat, İtalya’nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.

Helikopter iniş pedi, spa, spor salonu, güzellik salonu, asansör, güvertede jakuzi, yüzme havuzu, plaj kulübü, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, sualtı ışıkları gibi özellikleri bulunan yatın ayrıca araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan ’sıfır hız sabitleyicileri’ bulunuyor.

JEREMY MEEK’SİN YATTA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Philip Green ayrıca Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan, tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Jeremy Meeks’in müstakbel kayınpederi. Jeremy Meeks ve Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green, 2017 ve 2018 yazında aynı yatla Bodrum’a gelmişti. 2017 yılında evli olduğu dönemde Chloe Green ile Bodrum’da samimi bir şekilde görüntülenmesi ise çok konuşulmuştu. Daha sonra Jeremy Meeks eşinden boşanmış ve Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green ile nişanlanmıştı.

Son günlerde İngiliz medyasında ikilinin ayrılık dedikodularına dair haberler de yapıldı. Meeks ve Green çiftinin Bodrum’da demirli bulunan mega yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

(İHA)

#Philip Green #Dünyanın en yakışıklı mahkumu #150 milyon dolarlık Lionheart Bodrumda
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