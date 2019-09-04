4. Kez Bebek Düşüren Serengilin Yürek Dağlayan Anları!

Seren Serengil, geçen yıl oldukça görkemli bir düğünle evlendiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet sebebiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Serengil, 6 haftalık bebeğini düşürdü. Serengin'in dün gece çekilen fotoğrafı ise yürek dağladı.

Karşılıklı Suçlamalar

Oyuncak Bebekle Uyuması Yürek Dağladı

Küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Serengil, can güvenliği olmadığını belirterek, Yaşar ipek'in kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ifade etmişt. Yaşar İpek'te tüp bebek yöntemini kullanarak hamile kalan Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

Hayata bebeğiyle tutunduğunu ifade eden ve tedavi sürecinde de kendisini her türlü tehlikeden uzak tutan Serengil, bebeğini düşürdüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Serengil'in yanındaki bir arkadaşı ise onun dün gece oyuncak bebekle uyurken ki fotoğrafını paylaştı.