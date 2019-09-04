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4. Kez Bebek Düşüren Serengilin Yürek Dağlayan Anları!
Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle boşanma davası açan ünlü isim Seren Serengil, 6 aylık hamileyken bebeğini düşürdü. Oldukça zor günler geçiren Serengil dün gece oyuncak bebekle uyuyarak yürek dağladı.
Seren Serengil, geçen yıl oldukça görkemli bir düğünle evlendiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet sebebiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Serengil, 6 haftalık bebeğini düşürdü. Serengin'in dün gece çekilen fotoğrafı ise yürek dağladı.
Karşılıklı Suçlamalar
Oyuncak Bebekle Uyuması Yürek Dağladı
Hayata bebeğiyle tutunduğunu ifade eden ve tedavi sürecinde de kendisini her türlü tehlikeden uzak tutan Serengil, bebeğini düşürdüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Serengil'in yanındaki bir arkadaşı ise onun dün gece oyuncak bebekle uyurken ki fotoğrafını paylaştı.