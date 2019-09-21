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50 Yaşındaki Dünya Yıldızı 19 Yıl Sonra Aynı Elbiseyle Podyumu Salladı!
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 19 yıl önce Grammy ödüllerinde üzerine giymiş olduğu yeşil elbiseyi tekrardan giyerek podyumda muhteşem anlar yaşattı.
Jennifer Lopez, 2000 yılında katılım gerçekleştirdiği Grammy törenind eüzerine giydiği ve tarihe geçen ikonik yeşil elbisenin birebir aynısının tanıtımını yaptı ve podyumun tozunu attırdı.
50 yaşındaki güzel model, gösteri dünyasının en ikonik elbiselerinden birisi olarak moda tarihine altın harflerle yazılan yeşil elbisenin birebir aynısını giyerek podyumda yürüdü. Seyirciler çılgına döndü..
Podyumda salına salına yürüyen ünlü modelin, yaşlandıkça herhangi bir yaşlılık belirtisi vermemesi de hayranları tarafından oldukça takdir edildi.
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|5
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|4
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