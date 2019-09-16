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54 Yaşındaki İngiliz Oyuncu Kıyafetsiz Fotoğraf Yayınladı!
54 yaşında olduğu bilinen İngiliz oyuncu Nadia Sawalha, havuza kıyafetsiz bir şekilde girdi ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
54 yaşındaki İngiliz pembe dizi oyuncusu olan ve aynı zamanda spikerlik yapan Nadia Sawalha, havuza kıyafetsiz girdiği anlarla ilgili fotoğraf paylaştı.
Kıyafetsiz Fotoğraf
Kıyafetsiz poz verirken oldukça rahat olduğunu belirten Nadia, İngilizlerin bu konuda çok katı olduğunu ve bunun sebebini anlamadığını anlattı. Oyuncunun bu fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Oyuncunun Instagram hesabından fotoğrafı bulabilirsiniz.
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