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54 Yaşındaki İngiliz Oyuncu Kıyafetsiz Fotoğraf Yayınladı!

54 yaşında olduğu bilinen İngiliz oyuncu Nadia Sawalha, havuza kıyafetsiz bir şekilde girdi ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Magazin 16.09.2019, 17:48 Billdrt
54 Yaşındaki İngiliz Oyuncu Kıyafetsiz Fotoğraf Yayınladı!

54 yaşındaki İngiliz pembe dizi oyuncusu olan ve aynı zamanda spikerlik yapan Nadia Sawalha, havuza kıyafetsiz girdiği anlarla ilgili fotoğraf paylaştı.

Kıyafetsiz Fotoğraf

Kocasının üstsüz fotoğrafıyla birlikte oldukça şaşırdığını anlatan Nadia, daha önce çekmiş olduğu bir fotoğrafın paylaşarak "benim için vücuda güven seviyesinin sonraki düzeyi" yazdı.

Kıyafetsiz poz verirken oldukça rahat olduğunu belirten Nadia, İngilizlerin bu konuda çok katı olduğunu ve bunun sebebini anlamadığını anlattı. Oyuncunun bu fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Oyuncunun Instagram hesabından fotoğrafı bulabilirsiniz.

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