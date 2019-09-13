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56 Yaşındaki Yeşilçam'ın Usta İsmi Yaptığı Paylaşımla Büyüledi!
Zamanında Yeşilçam'da oynamış en güzel kadınlardan birisi olan Aydan Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı.
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan 56 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarından tam puan alıyor.
Çok sayıda dizi ve filmde yer aldıktan sonra oyunculuk kariyerini noktalayarak sakin bir hayat yaşamak isteyen Şener, Instagram'ı oldukça aktif şekilde kullanıyor.
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Namaz Vakti 13 Eylül 2019
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