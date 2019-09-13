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56 Yaşındaki Yeşilçam'ın Usta İsmi Yaptığı Paylaşımla Büyüledi!

Zamanında Yeşilçam'da oynamış en güzel kadınlardan birisi olan Aydan Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı.

Magazin 13.09.2019, 14:17 Billdrt
56 Yaşındaki Yeşilçam'ın Usta İsmi Yaptığı Paylaşımla Büyüledi!

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan 56 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarından tam puan alıyor.

Çok sayıda dizi ve filmde yer aldıktan sonra oyunculuk kariyerini noktalayarak sakin bir hayat yaşamak isteyen Şener, Instagram'ı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

56 yaşındaki güzel oyuncunun yaptığı son paylaşımına takipçileri tarafından beğeni ve iltifatların ardı arkası kesilmedi. Hayranlarının yazdığı her bir yoruma teker teker cevap veren 56 yaşındaki mütevazı oyuncu bu hareketiyle takdir topladı. 

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