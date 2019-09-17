6 Aylık Hamile Olan Müge Boz, Bikinili Hamilelik Pozu Paylaştı!

Muhteşem bir düğünle evlenen Müge Boz, geçtiğimiz Haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmişti. Kısa süre içerisinde de hamile olduğunu söyleyerek takipçilerinde şok etkisi yaratmıştı. 6 aylık hamile olduğu bilinen Müge Boz, tatilde çekildiği sahilde oturduğu bikinili fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak "Sendromsuz Pazartesi" notunu ekledi.

Boz'un karnının oldukça belirgin bir hal aldığı fark edilen fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni yapıldı.