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6 Aylık Hamile Olan Müge Boz, Bikinili Hamilelik Pozu Paylaştı!
Kısa süre önce Caner Erdeniz ile dünya evine giren ve 6 aylık hamile olan güzel oyuncu ve sunucu Müge Boz, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle hamilelik pozunu paylaştı.
Muhteşem bir düğünle evlenen Müge Boz, geçtiğimiz Haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmişti. Kısa süre içerisinde de hamile olduğunu söyleyerek takipçilerinde şok etkisi yaratmıştı. 6 aylık hamile olduğu bilinen Müge Boz, tatilde çekildiği sahilde oturduğu bikinili fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak "Sendromsuz Pazartesi" notunu ekledi.
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