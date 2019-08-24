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6 Yılda 12 Kilo Veren Oyuncu Herkesi Şok Etti!

Dün sevgilisi Ersay Üner ile Nişantaşı'nda kameralara yakalanan ve verdiği kilolarla herkesi şok eden Büşra Pekin'in 6 yılda toplam 12 kilo verdiği öğrenildi.

Magazin 24.08.2019, 19:09 24.08.2019, 19:21 Billdrt
6 Yılda 12 Kilo Veren Oyuncu Herkesi Şok Etti!
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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen ve ardından rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla birlikte sık sık gündeme gelen Büşra Pekin, dün sevgilisiyle Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Oldukça zayıfladığı görülen Pekin herkesi şok etti.

Herkesi Şok Etti

Ersay Üner ile uzun birlikteliği olan Büşra Pekin, Nişantaşı'nda kendisini görüntülemek isteyen magazincilerle sohbet etti. Oldukça mutlu olduğu gözlerinden anlaşılan güzel oyuncu, yeni görünümüyle ilgili de açıklama yapmaktan geri durmadı.

Kilolarını bir anda hızlı bir şekilde vermediğini, zayıflama sürecinin yaklaşık olarak 6 yıldır devam ettiğini belirtti. Çok sağlıklı bir diyet uyguladığını ve bunun yanı sıra spor yaptığını; bu vesileyle 6 yılda 12 kilo verdiğini açıkladı.

Evlilik Kararı!

İş yoğunluklarından dolayı bir süredir planladıkları evlilik kararını sürekli olarak ertelemek zorunda kalan Ersay Üner ve Büşra Pekin çifti 2020 yılında nikah masasına oturarak dünya evine girecek.

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