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7 Aylık Hamile Hazal Kaya Feryat Etti!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden isyan etti.

Magazin 24.08.2019, 09:18 Billdrt
7 Aylık Hamile Hazal Kaya Feryat Etti!

Kırıkkale'de 18 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen korkunç olayda, 38 yaşındaki Emine Bulut; 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından kızıyla birlikte buluşmak için gittiği kafede boynundan ve göğsünden vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Olay tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Hazal Kaya ise yaşanan bu olayla ilgili hüzün duyduğunu belirterek öfkesini paylaştı.

"Gözyaşlarında Boğulun"

Ünlü isimler, spor kulüpleri, siyasi liderler, ünlü markalar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın tepki gösterdiği vahşi cinayetle ilgili paylaşım yapan 7 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya, kutsal olanın aile değil, insan yaşamı olduğunun altını çizerek, asıl engellenmesi gereken şeyin boşanmalar değil; kadın cinayetleri olduğunu da vurguladı. "Erkek terörüne de erkek terörü denir" diyen Hazal Kaya, bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdiklerini belirterek, o 10 yaşındaki küçük kızın gözyaşlarında boğulun dedi. 

Ardından ise "Durdurun bu cinayetleri artık!" yazarak isyan etti.

Eski Eşi Vahşice Öldürdü

Emine Bulut, henüz 10 yaşında olan kızıyla birlikte 4 yıl önce ayrıldığı eşi Fedai Baran ile buluştuktan hemen sonra tartışmaya başladı. Çok kısa süre içerisinde hareretlenerek büyüyen tartışma sonucunda Fedai Baran, yanında bulundurduğu bıçakla birlikte eski eşini, kızının gözleri önünde vahşice bıçakladı.

Emine Bulut, kızının karşısında boynundan karnına kadar kıpkırmızı olmuş tişörtüyle "ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, katil ise taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Bu esnada şoka giren kızı F.B.B. ise annesinin kafasını eline alarak "anne lütfen ölme" diyerek feryat etti.

Eminet Bulut ve kızı ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. 

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