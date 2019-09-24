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71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" en iyi drama dizisi ödülünü aldı.

Magazin 23.09.2019, 09:45 23.09.2019, 09:56
71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
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LOS ANGELES (AA) - ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne 32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" layık görüldü. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü "Fleabag" alırken, "Chernobyl" de "En İyi Mini Dizi" ödülünü alan diğer yapım oldu.

2019 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:

En İyi Drama: "Game of Thrones"

En İyi Komedi: "Fleabag"

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Billy Porter, "Pose"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Jodie Comer, "Killing Eve"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Bill Hader, "Barry"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

En İyi Mini Dizi: "Chernobyl"

#Emmy #ödül #Televizyon
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