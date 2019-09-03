Açıkhava konserleriyle sonbaharda yaz coşkusu

Kerki Solfej Açıkhava Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da açıkhava etkinliklerine devam ediyor. Konser ve gösterilerde Zülfü Livaneli, Sıla, Sertab Erener, Erol Evgin, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Kenan Doğulu, Duman, Manuş Baba, Candan Erçetin, Yaşar, Mehmet Erdem-Rubato, Uğur Yücel, Can Yılmaz-Zafer Algöz Tolga Çevik ve Cem Yılmaz gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.

Kerki Solfej’in yaz coşkusunu devam ettireceği etkinlikler Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı açıkhava etkinlikleri, eylül ve ekim akşamlarına renk katacak.

KERKİ-SOLFEJ AÇIKHAVA KONSERLERİ

7 Eylül 2019 Cumartesi Ankara Vişnelik Manuş Baba

11 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara Vişnelik Erol Evgin 50. yıl

13 Eylül 2019 Cuma Ankara Vişnelik Mabel Matiz

22 Eylül 2019 Pazar Ankara Vişnelik Sıla

25 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara Vişnelik Sertab Erener

20 Eylül 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Sıla

21 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne Sıla

27 Eylül 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Mabel Matiz

28 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne Sertab Erener

4 Ekim 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Manuş Baba

5 Ekim 2019 Cumartesi Antalya Antalya Sahne Zülfü Livaneli

6 Ekim 2019 Pazar Antalya Antalya Sahne Zülfü Livaneli

11 Ekim 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Erol Evgin 50. yıl

20 Eylül 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli

21 Eylül 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik

27 Eylül 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu

28 Eylül 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri

29 Eylül 2019 Pazar Denizli Açıkhava Tiyatrosu Can & Zafer

4 Ekim 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Erol Evgin 50. yıl

5 Ekim 2019 Cumartesi Denizli Açıkhava Tiyatrosu Duman

6 Ekim 2019 Pazar Denizli Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba

12 Ekim 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener

18 Ekim 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz

21 Eylül 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Zülfü Livaneli

28 Eylül 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Kenan Doğulu

2 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Fuar Açıkhava Ayta Sözeri

5 Ekim 2019 Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava Erol Evgin 50. yıl

6 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Duman

7 Ekim 2019 Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava Rubato & Mehmet Erdem

9 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Fuar Açıkhava Yaşar

11 Ekim 2019 Cuma İzmir Fuar Açıkhava Sertab Erener

12 Ekim 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Candan Erçetin

13 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Manuş Baba

18 Ekim 2019 Cuma İzmir Fuar Açıkhava Sıla

20 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Mabel Matiz

20 Eylül 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri

21 Eylül 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Erol Evgin 50. yıl

22 Eylül 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu

27 Eylül 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Duman

28 Eylül 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik

29 Eylül 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Rubato & Mehmet Erdem

2 Ekim 2019 Çarşamba Bursa Açıkhava Tiyatrosu Sıla

11 Ekim 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz

12 Ekim 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba

13 Ekim 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Candan Erçetin

18 Ekim 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener

19 Ekim 2019 Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli

11 Eylül 2019 ÇarşambaHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli

20 Eylül 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba

21 Eylül 2019 CumartesiHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener

22 Eylül 2019 Pazar Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Duman

27 Eylül 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Uğur Yücel

28 Eylül 2019 CumartesiHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Yaşar

4 Ekim 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri

6 Ekim 2019 Pazar Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz

13 Eylül 2019 Cuma Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Zülfü Livaneli

21 Eylül 2019 CumartesiAntep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Manuş Baba

22 Eylül 2019 Pazar Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Sertab Erener

5 Ekim 2019 Cumartesi Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Tolga Çevik

6 Ekim 2019 Pazar Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Ayta Sözeri

14 Eylül 2019 CumartesiAdana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli

20 Eylül 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener

22 Eylül 2019 Pazar Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba

27 Eylül 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Yaşar

28 Eylül 2019 CumartesiAdana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Uğur Yücel

4 Ekim 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik

5 Ekim 2019 Cumartesi Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri