Açıkhava konserleriyle sonbaharda yaz coşkusu
Kerki Solfej Açıkhava Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Kerki Solfej Açıkhava Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da açıkhava etkinliklerine devam ediyor. Konser ve gösterilerde Zülfü Livaneli, Sıla, Sertab Erener, Erol Evgin, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Kenan Doğulu, Duman, Manuş Baba, Candan Erçetin, Yaşar, Mehmet Erdem-Rubato, Uğur Yücel, Can Yılmaz-Zafer Algöz Tolga Çevik ve Cem Yılmaz gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.
Kerki Solfej’in yaz coşkusunu devam ettireceği etkinlikler Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı açıkhava etkinlikleri, eylül ve ekim akşamlarına renk katacak.
KERKİ-SOLFEJ AÇIKHAVA KONSERLERİ
7 Eylül 2019 Cumartesi Ankara Vişnelik Manuş Baba
11 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara Vişnelik Erol Evgin 50. yıl
13 Eylül 2019 Cuma Ankara Vişnelik Mabel Matiz
22 Eylül 2019 Pazar Ankara Vişnelik Sıla
25 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara Vişnelik Sertab Erener
20 Eylül 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Sıla
21 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne Sıla
27 Eylül 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Mabel Matiz
28 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne Sertab Erener
4 Ekim 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Manuş Baba
5 Ekim 2019 Cumartesi Antalya Antalya Sahne Zülfü Livaneli
6 Ekim 2019 Pazar Antalya Antalya Sahne Zülfü Livaneli
11 Ekim 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Erol Evgin 50. yıl
20 Eylül 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli
21 Eylül 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik
27 Eylül 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu
28 Eylül 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri
29 Eylül 2019 Pazar Denizli Açıkhava Tiyatrosu Can & Zafer
4 Ekim 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Erol Evgin 50. yıl
5 Ekim 2019 Cumartesi Denizli Açıkhava Tiyatrosu Duman
6 Ekim 2019 Pazar Denizli Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba
12 Ekim 2019 CumartesiDenizli Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener
18 Ekim 2019 Cuma Denizli Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz
21 Eylül 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Zülfü Livaneli
28 Eylül 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Kenan Doğulu
2 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Fuar Açıkhava Ayta Sözeri
5 Ekim 2019 Cumartesi İzmir Fuar Açıkhava Erol Evgin 50. yıl
6 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Duman
7 Ekim 2019 Pazartesi İzmir Fuar Açıkhava Rubato & Mehmet Erdem
9 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Fuar Açıkhava Yaşar
11 Ekim 2019 Cuma İzmir Fuar Açıkhava Sertab Erener
12 Ekim 2019 Cumartesiİzmir Fuar Açıkhava Candan Erçetin
13 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Manuş Baba
18 Ekim 2019 Cuma İzmir Fuar Açıkhava Sıla
20 Ekim 2019 Pazar İzmir Fuar Açıkhava Mabel Matiz
20 Eylül 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri
21 Eylül 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Erol Evgin 50. yıl
22 Eylül 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu
27 Eylül 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Duman
28 Eylül 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik
29 Eylül 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Rubato & Mehmet Erdem
2 Ekim 2019 Çarşamba Bursa Açıkhava Tiyatrosu Sıla
11 Ekim 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz
12 Ekim 2019 CumartesiBursa Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba
13 Ekim 2019 Pazar Bursa Açıkhava Tiyatrosu Candan Erçetin
18 Ekim 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener
19 Ekim 2019 Cumartesi Bursa Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli
11 Eylül 2019 ÇarşambaHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli
20 Eylül 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba
21 Eylül 2019 CumartesiHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener
22 Eylül 2019 Pazar Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Duman
27 Eylül 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Uğur Yücel
28 Eylül 2019 CumartesiHatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Yaşar
4 Ekim 2019 Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri
6 Ekim 2019 Pazar Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz
13 Eylül 2019 Cuma Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Zülfü Livaneli
21 Eylül 2019 CumartesiAntep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Manuş Baba
22 Eylül 2019 Pazar Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Sertab Erener
5 Ekim 2019 Cumartesi Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Tolga Çevik
6 Ekim 2019 Pazar Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Ayta Sözeri
14 Eylül 2019 CumartesiAdana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Zülfü Livaneli
20 Eylül 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Sertab Erener
22 Eylül 2019 Pazar Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Manuş Baba
27 Eylül 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Yaşar
28 Eylül 2019 CumartesiAdana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Uğur Yücel
4 Ekim 2019 Cuma Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Tolga Çevik
5 Ekim 2019 Cumartesi Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu Ayta Sözeri