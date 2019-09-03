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Açıkhava konserleriyle sonbaharda yaz coşkusu

Kerki Solfej Açıkhava Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Magazin 03.09.2019, 09:29 03.09.2019, 09:53 Ramazan Durmuş
Açıkhava konserleriyle sonbaharda yaz coşkusu
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Kerki Solfej Açıkhava Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler Türkiye turnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da açıkhava etkinliklerine devam ediyor. Konser ve gösterilerde Zülfü Livaneli, Sıla, Sertab Erener, Erol Evgin, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Kenan Doğulu, Duman, Manuş Baba, Candan Erçetin, Yaşar, Mehmet Erdem-Rubato, Uğur Yücel, Can Yılmaz-Zafer Algöz Tolga Çevik ve Cem Yılmaz gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.

Kerki Solfej’in yaz coşkusunu devam ettireceği etkinlikler Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı açıkhava etkinlikleri, eylül ve ekim akşamlarına renk katacak.

KERKİ-SOLFEJ AÇIKHAVA KONSERLERİ

7 Eylül 2019 Cumartesi  Ankara Vişnelik                Manuş Baba

11 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara  Vişnelik                Erol Evgin 50. yıl

13 Eylül 2019 Cuma         Ankara Vişnelik                Mabel Matiz

22 Eylül 2019 Pazar          Ankara Vişnelik                Sıla

25 Eylül 2019 ÇarşambaAnkara  Vişnelik                Sertab Erener                              

20 Eylül 2019 Cuma         Antalya Antalya Sahne  Sıla

21 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne  Sıla

27 Eylül 2019 Cuma         Antalya Antalya Sahne  Mabel Matiz

28 Eylül 2019 CumartesiAntalya Antalya Sahne  Sertab Erener

4 Ekim 2019 Cuma           Antalya Antalya Sahne  Manuş Baba

5 Ekim 2019 Cumartesi  Antalya Antalya Sahne  Zülfü Livaneli

6 Ekim 2019 Pazar            Antalya Antalya Sahne  Zülfü Livaneli

11 Ekim 2019 Cuma         Antalya Antalya Sahne  Erol Evgin 50. yıl                                        

20 Eylül 2019 Cuma         Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Zülfü Livaneli

21 Eylül 2019 CumartesiDenizli  Açıkhava Tiyatrosu         Tolga Çevik

27 Eylül 2019 Cuma         Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Kenan Doğulu

28 Eylül 2019 CumartesiDenizli  Açıkhava Tiyatrosu         Ayta Sözeri

29 Eylül 2019 Pazar          Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Can & Zafer

4 Ekim 2019 Cuma           Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Erol Evgin 50. yıl

5 Ekim 2019 Cumartesi  Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Duman

6 Ekim 2019 Pazar            Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Manuş Baba

12 Ekim 2019 CumartesiDenizli  Açıkhava Tiyatrosu         Sertab Erener

18 Ekim 2019 Cuma         Denizli  Açıkhava Tiyatrosu         Mabel Matiz

21 Eylül 2019 Cumartesiİzmir      Fuar Açıkhava   Zülfü Livaneli

28 Eylül 2019 Cumartesiİzmir      Fuar Açıkhava   Kenan Doğulu

2 Ekim 2019 Çarşamba   İzmir      Fuar Açıkhava   Ayta Sözeri

5 Ekim 2019 Cumartesi  İzmir      Fuar Açıkhava   Erol Evgin 50. yıl

6 Ekim 2019 Pazar            İzmir      Fuar Açıkhava   Duman

7 Ekim 2019 Pazartesi    İzmir      Fuar Açıkhava   Rubato & Mehmet Erdem

9 Ekim 2019 Çarşamba   İzmir      Fuar Açıkhava   Yaşar

11 Ekim 2019 Cuma         İzmir      Fuar Açıkhava   Sertab Erener

12 Ekim 2019 Cumartesiİzmir     Fuar Açıkhava   Candan Erçetin

13 Ekim 2019 Pazar         İzmir      Fuar Açıkhava   Manuş Baba

18 Ekim 2019 Cuma         İzmir      Fuar Açıkhava   Sıla

20 Ekim 2019 Pazar         İzmir      Fuar Açıkhava   Mabel Matiz

20 Eylül 2019 Cuma         Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Ayta Sözeri

21 Eylül 2019 CumartesiBursa    Açıkhava Tiyatrosu         Erol Evgin 50. yıl

22 Eylül 2019 Pazar          Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Kenan Doğulu

27 Eylül 2019 Cuma         Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Duman

28 Eylül 2019 CumartesiBursa    Açıkhava Tiyatrosu         Tolga Çevik

29 Eylül 2019 Pazar          Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Rubato & Mehmet Erdem

2 Ekim 2019 Çarşamba   Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Sıla

11 Ekim 2019 Cuma         Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Mabel Matiz

12 Ekim 2019 CumartesiBursa    Açıkhava Tiyatrosu         Manuş Baba

13 Ekim 2019 Pazar         Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Candan Erçetin

18 Ekim 2019 Cuma         Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Sertab Erener

19 Ekim 2019 Cumartesi               Bursa    Açıkhava Tiyatrosu         Zülfü Livaneli  

11 Eylül 2019 ÇarşambaHatay     Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Zülfü Livaneli

20 Eylül 2019 Cuma         Hatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Manuş Baba

21 Eylül 2019 CumartesiHatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Sertab Erener

22 Eylül 2019 Pazar          Hatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Duman

27 Eylül 2019 Cuma         Hatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Uğur Yücel

28 Eylül 2019 CumartesiHatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Yaşar

4 Ekim 2019 Cuma           Hatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Ayta Sözeri

6 Ekim 2019 Pazar            Hatay    Sümerler Açıkhava Tiyatrosu     Mabel Matiz                                       

13 Eylül 2019 Cuma         Antep   GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi             Zülfü Livaneli

21 Eylül 2019 CumartesiAntep   GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi             Manuş Baba

22 Eylül 2019 Pazar          Antep   GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi             Sertab Erener

5 Ekim 2019 Cumartesi  Antep   GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi             Tolga Çevik

6 Ekim 2019 Pazar            Antep   GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi             Ayta Sözeri            

14 Eylül 2019 CumartesiAdana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Zülfü Livaneli

20 Eylül 2019 Cuma         Adana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Sertab Erener

22 Eylül 2019 Pazar          Adana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Manuş Baba

27 Eylül 2019 Cuma         Adana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Yaşar

28 Eylül 2019 CumartesiAdana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Uğur Yücel

4 Ekim 2019 Cuma           Adana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Tolga Çevik

5 Ekim 2019 Cumartesi  Adana   Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu           Ayta Sözeri

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#magazin #Açıkhava konserleri #Kerki Solfej #Türkiye turnesi
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