Acun Ilıcalı Yine Sosyal Medyanın Gündemine Geldi!

Türk televizyon tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tanınan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla birlikte çekindiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmasının üzerine bu defa kızlarıyla birlikte gündemde ilk sırada yerini aldı. Türk televizyonlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği birçok yarışma programıyla yıldızı parlayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu serveti ve özel hayatıyla Türkiye’nin gündeminde çok sık kendine yer bulmaktadır. Türk televizyonlarında farklı yarışma formatlarının getirilmesini sağlayan ve televizyonculukta yeni bir çağ başlatan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni ve İnfluencer olan Şeyma Subaşı ile boşanma davasıyla gündeme gelmişti.

50 yaşındaki ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı , sosyal medya üzerinden 4 kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmasının ardından, sosyal medyada birçok kişi tarafından bu fotoğraf hakkında konuşulmaya başlandı. Fotoğrafa photoshop yapılarak mizah amacıyla paylaşılmasının ardından Acun Ilıcalı ve kızlarının değiştirilmiş fotoğrafları sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yerini aldı. Orijinal fotoğrafın üzerinden yapılan değişiklikle, Acun Ilıcalı’nın yüzü kopyalanarak kızlarının yüzüne yapıştırılmış ve sosyal medyada uzun süre eğlence konusu olmuştur.

Türk televizyon tarihinin en başarılı sunucu ve yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, özel hayatı ve televizyon programlarıyla tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler arasında yer almaktadır. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından binlerce kişi Acun Ilıcalı ve kızlarının Türkiye’nin gündeminde ilk sıralarda yer almasına neden olmuştur.

Acun Ilıcalı ve Kızlarının Fotoğrafı Gündem Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla çeşitli sosyal medya platformlarında gündemin ilk sırasında yerin aldı. Kızlarıyla eğlenceli bir fotoğraf paylaşan ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafın üzerinde yapılan değişiklik nedeniyle sosyal medyada mizah sayfalarında fotoğrafın yeni hali paylaşıldı.

Gün içinde en çok paylaşılan fotoğraflardan biri olan Acun Ilıcalı ve kızlarının fotoğrafında yapılan değişiklikle; Acun Ilıcalı’nın yüzü, kızlarının yüzüne kopyalanarak, sosyal medyada servis edildi. Mizah amacıyla yapılan bu çalışmanın ardından kısa sürede tüm platformlarda paylaşılmaya başlayan Acun Ilıcalı ve kızlarının fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı.