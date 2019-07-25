Afili Aşk 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Kanal D ekranlarının her hafta yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yaz dizisi Afili Aşk’ın 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk dizisinin en son oynanan bölümünde yaşananlardan sonra dizinin hayranları yeni bölüm fragmanın yayınlanmasının hemen ardından dizi hakkında yorumlarını sosyal medya üzerinden devam ettirdi. Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Kerem ve Ayşe arasında yaşanan olaylar hafta boyunca tartışılmıştı.

ARC Film tarafından yapımcılığı üstlenen dizide genç ve başarılı oyuncuların performansları dikkat çekmektedir. Yaza damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Afili Aşk dizisi her hafta farklı bir konuyla seyirci karşısına çıkmaktadır. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise merak konusu.

Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Afili Aşk dizisin 8. Bölüm fragmanı sosyal medya ve televizyonda yayınlanmasının ardından gündemde ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır. Afili Aşk 8. Bölüm fragmanında Kerem’in Ayşe’ye olan ilgisinin yavaş yavaş farkına vardığı dikkat çekmektedir. Her bölümde biraz daha birbirlerine yakınlaşan ikilinin yeni bölümde yaşayacakları olaylar ise merakla bekleniyor. Romantik komedi türünde yayınlanan dizi aynı zamanda başarılı oyuncuları da bünyesinde bulundurmaktadır.

Afili Aşk 7. Bölümde Yaşananlar!

Kanal D sevilen yazlık dizisi Afili Aşk’ın son bölümünde Krem ve Ayşe arasında yaşanan kıskançlık krizleri dizinin akışını bir hayli değiştirmiştir. Ofis içine oldukça dikkat çekici bir şekilde giyinmeye başlayan Ayşe, Kerem’in kıskançlık krizleri geçirmesine neden olmuştur. Bunun üzerine bir de Kerem’in arkadaşının ofise gelip Ayşe ile karşılaşması olayları iyice işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Kerem’in arkadaşının Ayşe’den etkilendiğini öğrenince içten içe farklı planlarını uygulamaya girişiyor.

Yelda ve Ayşe arasındaki gerilim ise dizinin son bölümünde gittikçe tırmanmıştır. Yelda tarafından sürekli sıkıştırılan ve açığı kollanan Ayşe, oldukça sıkıntılı bir sürece girmiştir. Yaşanan tüm bu olayların ardından Ayşe’nin birde evlilik yüzüğünü kaybetmesi ile olaylar iyice karmaşık bir hal almıştır. Sevimli ikilinin başına gelen olayların yanı sıra bir de kendi içlerinde hesaplaşmaya girmeleri ikilinin hayatında çok önemli etkilere neden olmuştur.

Kerem’in ziyaretine ofise gelen iş ortağı Uğur’un ofiste Ayşe ile karşılaşmasının ardından Uğur, Ayşe’nin soğuk ve güzel tavırlarından oldukça etkilenir. Büyük bir heyecanla Kerem’e ofiste gördüğü kişiyi anlatırken Kerem bu kişinin kim olduğu merak etmeye başlamıştır. Bunun üzerine odaya giren Ayşe, konuşmalara dahil olur ve gerçek ortaya çıkar. Olayın ortaya çıkmasının üzerine ortalık çok fena karışacaktır.

Yaz sezonunda Kanal D izleyicisi ile buluşan Afili Aşk dizisi henüz daha 8 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen oldukça başarılı bir çıkış yakalamıştır. Kısa süre içinde geniş kitlelere ulaşmayı başaran Afili Aşk dizisi oyuncu kadrosu ile de oldukça dikkat çekmektedir. Dizinin oyuncuları arasında bulunan genç yıldızlara birçok usta isimde eşlik etmektedir.

Afili Aşk oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizileri arasında yerini alması beklenmektedir. Afili Aşk dizisi başrol oyuncuları arasında; Altan Erkekli (Muhsin Yiğitler), Çağlar Ertuğrul (Kerem Yiğitler), Burcu Özberk (Ayşe Özkayalı), Neşe Beykent (Yelda Yiğitler) ve Asena Tuğal (Hülya Yiğitler) yer almaktadır. Bunun yanı sıra başarılı dizinin başrol oyuncularına: Benian Dönmez (Melehat Özkayalı), Ozan Değğez (Samet Yiğitler), Serkay Tütüncü (Volkan Çekerek), Taner Rumeli (Rıza Özkayalı), Uğur Uzunel (Erkut Özkayalı), Banu İnan (Nermin Horoz), Vural Ceylan (Kadir Horoz) ve Hira Su Yıldız (Buse Özkayalı) eşlik etmektedir.

Sağlam oyuncu kadrosu ve farklı senaryosuyla yaz sezonuna damgasını vuran Afili Aşk dizisi her hafta Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaktadır. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır.

Afili Aşk Dizisinin Konusu!

İstanbul’un en eski giyim firmalarından olan Yiğitler tekstil şirketinin sahibinin oğlu olan yakışıklı ve çapkın Kerem Yiğitler’in girişimiyle firma yeni bir start – up çalışmasıyla lider firmalar arasında yer almıştır. Buna rağmen hala babası Muhsin Yiğitler’in ( Altan Erkekli ) gözüne giremeyen Kerem, çapkın ve sorumsuzluğu yüzünden sürekli babasından azar işitmektedir.

Yiğitler ailesinin şirketinde çalışmaya başlayan orta sınıf bir aileye mensup Ayşe, şirkette kısa süre içinde zekası ve güzelliğiyle dikkat çekmeyi başarmıştır. Despot abilerinden kurtulmak için sevgilisi Berk ile evlenmek isteyen Ayşe, Berk’in evlilikten korkması ve bunun üzerine ortadan kaybolmasıyla bir kez daha hayal kırıklığı yaşamıştır. Abileri tarafından mahallenin zenginlerinden biri olan Salih’le evlendirilmek istenen Ayşe, kendi ayaklarının üzerinde durmak için çalışma hayatına atılır.