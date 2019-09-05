Ağustos ayının zirvedeki ünlü ismi Demet Akalın oldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Rapora göre Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç ise Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ikinci ismi oldu. İşte detaylar…



Magazin camiası birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktı. Ağustos ayı boyunca magazine dair gündem yaratan ünlülerin ve olayların derlendiği raporda, en çok konuşulan isimler belli oldu. 90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılar ile adından söz ettiren, asıl adı Mustafa Dağlar olan 56 yaşındaki Devran Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’ın son yolculuğunda, sanat camiasından hiçbir katılımın olmaması ise büyük dikkat çekti.

Demet Akalın’a Otoyol tepkisi

Yaptığı her paylaşım ile magazin gündemine adından sıkça bahsettiren Demet Akalın, Yalova’da verdiği konser sonrası, Çeşme-Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos’ta hizmete giren otoyolu tercih etti. Ünlü popçu İstanbul – İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate indiren otoyol hakkında Instagram üzerinden; “Yeni yol mis” övgüsünde bulundu. Geçiş ücretinin 256 TL olması hakkında ise "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." yorumunu yapan Akalın, bu hizmetten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Ünlü popçuya destek mesajlarının yanı sıra “Asgari ücret 2 bin TL, o yol 500 TL” gibi birçok eleştiri de geldi.

Asıl bomba ise CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Demet Akalın’ın yasal hız sınırını aştığını iddia ederek savcıları göreve davet etmesi oldu. Milletvekili, Akalın’ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılmasını istedi. Magazin camiasına büyük şok yaşatan bu olay ile Demet Akalın 4 bin 446 habere konu olarak Ağustos ayı magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti





Bir süredir boşanacakları iddiası ile magazin gündeminde sıkça kalan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasındaki sorunlar ünlü model Chloe Loughnan'ın Miami'de geçirdiği kazanın ardından başlamıştı. Ünlü şarkıcının kaza sonrası eşinin yanına gitmemesi ise boşanma iddialarını güçlendirmişti. Uzun süredir ayrılık haberleri ile gündeme gelen Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan cephesinde gelişme yaşandı. Beykoz Adliyesi’ne gelen çift, 5 yıllık evliliklerini, 5 dakikada sonlandırarak anlaşmalı olarak boşandı. Adliyeden kol kola çıkan çift; "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı. Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." açıklamasında bulundu. MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın Adliye çıkışında yürürken zorluk çektiği ise sevenlerinin gözünden kaçmadı. 3 bin 551 habere adını yazdıran Serdar Ortaç, magazin gündemini en çok meşgul eden ünlülerden olarak listede ikinci sırada yer aldı.

Haluk Levent İzmir’in dağlarında çiçekler açtıracak!

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent; İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan ve Seferihisar’a da sıçrayarak 500 hektarlık alanın yok olmasına yol açan yangınla ilgili de sorumluluk üstlendi. AHBAP kurucusu Levent, öneride bulunarak “Eylem lazım, pratik lazım, güç olalım, ranta fırsat vermeyelim, Bakanlıktan tarih alalım, İzmir’in dağlarına fidanları dikelim” çağrısında bulundu. Haluk Levent’in bu önerisine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de destek geldi. İzmir’i yeniden yeşillendirmek için ücretsiz konser verecek olan Haluk Levent’e sanat camiasından da destek gecikmedi. 9 Eylül’de verilecek konsere, Hayko Cepkin, Buray, Betül Demir, Derya Uluğ, Zeynep Bastık, Gazapizm, Serap Yağız, Anıl Piyancı, Oğuzhan Uğur, Niyazi Koyuncu, Gripin, Halil Sezai gibi birçok sanatçı da katılacak. Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve binlerce yardıma ihtiyaç insana uzattığı el ile sevenlerinin bir kez daha gönlünü kazanan şarkıcı, 3 bin 530 habere konu olarak Ağustos ayının en çok konuşulan ünlülerinden oldu.





Sıla’ya seyircilerden büyük şok!

Son zamanlarda eski sevgilisi ile olan davasıyla ve geç saatlerde verdiği partiler yüzünden jandarma tarafından basılan eviyle gündemde olan ünlü şarkıcı Sıla, bu sefer de seyircilerini kızdırdı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sıla'nın konserine ilgi büyüktü. 100 ila 450 TL arasında değişen rakamlarla şarkıcıyı dinlemek için giden vatandaşlar, Sıla’nın herhangi bir bahane sunmadan gece boyunca oturarak şarkı söylemesini hoş karşılamadı. Öfkelenen seyircilerin bir kısmı konserin ilerleyen dakikalarında konser alanını terk etti. "Kim kolay kolay hevesle, para vererek izlemeye geldiği konseri terk etmek ister ki? Ancak yaptığı büyük saygısızlık. Onun için ödediğimiz parayı bize geri versin" diyen seyirciler, tepkisini sosyal medya üzerinden de dile getirdi. Son zamanlarda medya camiasında adından bolca bahsettiren Sıla, 3 bin 154 haber ile Ağustos ayının en çok konuşulan isimlerinden oldu.



Fenerbahçe’den sonra BB Erzurumspor’a da destek verdi



Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, aylardır yeni aşkı ve TV8 ekranlarında düzenlediği Fenerbahçe’ye yardım kampanyaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismiydi. Tam bir futbol aşığı olan Ilıcalı’dan memleketinin takımı olan BB Erzurumspor’a da destek gecikmedi. TV8 ve Erzurum'un uydudan yayın yapan televizyonu Kardelen TV'den canlı olarak yayınlanan programda Erzurumspor’a adeta destek yağdı. SMS kampanyasının yanı sıra 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti. Program sonrası, Erzurumspor'a destek için yayın yapan Acun Ilıcalı, hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Aylardır ismini magazin gündeminin ilk sırasına yazdıran Ilıcalı, Ağustos ayında 1 bin 107 haber ile beşinci sırada yer aldı.