Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik Dünya Evine Giriyor!

Evlilikle ilgili Çağla Gizem Çelik tarafından bilgi aldığını ifade eden Gel Konuşalım programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Sıla'ya şiddet uyguladığı sebebiyle uzun süre boyunca gündemden düşmeyen Ahmet Kural'ın, birkaç gün önce magazin gündemine yeni sevgilisiyle düştüğünüi Kural'ın yeni sevgilisiyle ilgili birçok bilgiye ulaştığını anlattı.

Adının Çağla olduğu bilgisine ulaştığı gizemli kadının mesleğinin avukat olduğunu, Kural'dan 7 yaş küçük, yani 29 yaşında olduğu bilgisine de ulaştığını ifade eden Şafak, ünlü oyuncuyla avukatın birlikteliğinin 3 aydır devam ettiğini, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için magazinden uzak yaşadıklarını öğrendiğini aktardı.