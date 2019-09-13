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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik Dünya Evine Giriyor!
Ünlü Oyuncu Ahmet Kural,, avukat Çağla Gizem Çelik ile evleniyor. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in evlilik haberini duyuran isim "Gel Konuşalım" isimli programın sunucu Eylem İpek Şafak oldu.
Adının Çağla olduğu bilgisine ulaştığı gizemli kadının mesleğinin avukat olduğunu, Kural'dan 7 yaş küçük, yani 29 yaşında olduğu bilgisine de ulaştığını ifade eden Şafak, ünlü oyuncuyla avukatın birlikteliğinin 3 aydır devam ettiğini, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için magazinden uzak yaşadıklarını öğrendiğini aktardı.
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