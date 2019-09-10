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Ajda Pekkan, Harbiye’de müzikseverlerle buluştu

Ajda Pekkan, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’da müzikseverle buluştu.

Magazin 10.09.2019, 18:17
Ajda Pekkan, Harbiye’de müzikseverlerle buluştu
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Ajda Pekkan, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’da müzikseverle buluştu.

Sanatçı Ajda Pekkan, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’da konser verdi. Poll Production organizasyonu ’Paraf Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan Pekkan, konserin ilk bölümünde Züleyha Kuru, tasarımı olan kostüm, ikinci bölümde ise Nur Yerlitaş imzalı bir kostüm tercih etti. Ajda Pekkan ’Aynen Öyle, Yakar Geçerim, Canın Sağolsun, ve Sen İste’ gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sırasıyla söyleyerek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında sanat camiasından Halit Ergenç- Bergüzar Korel, Nur Yerlitaş, Pervin Ersoy, Behzat Gerçeker, Nur Yerlitaş, Hülya Koçyiğit, Saba Tümer ve Şehrazat gibi önemli isimler vardı.

Ajda Pekkan, "Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum. ’Aşklayalım’ şarkısını yıllar önce Şehrazat yazmıştı. Bu güzel parçayı benim sesimden albümünde yer verecek olması beni ayrıca mutlu etti. Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyorum" diyerek üst üst iki defa söyledikten sonra Şehrazat, için seyircisinden alkış istedi. Pekkan, "Sen çok iyi bir söz yazarısın, ve bu şarkıların nesilden nesile devam edecek" diye konuştu.

Repertuarında Orhan Gencebay’dan ’Bir Teselli Ver ve Yıldız Tilbe’den Haberin Olsun’a da yer veren Pekkan, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede kaldı.

(İHA)
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