Son Dakika
Dışişleri’nden İsrail’e tepki
Japonya’nın uzay kargo aracı fırlatılamadı
Terörle mücadele gazisine asfalt dayağı!
Avrasya Tüneli’nde dubalara makas attı
İstanbul polisinden turistlere drone ile anons
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Başkanları ile buluştu
ABD'li komutanlar, Şanlıurfa'ya geldi
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı

Ajda Pekkan'ın Cinsel İlişki İtirafı Tekrar Gündem Oldu!

Ünlüler camiasının en yaşlı isimlerinden olan Ajda Pekkan'ın zamanında yapmış olduğu cinsel ilişki itirafı 90'lı yıllarda büyük gündem olup magazin dünyasının 1 yıllık gündem ihtiyacını karşılamıştı.

Magazin 11.09.2019, 16:10 11.09.2019, 16:15 Billdrt
Ajda Pekkan'ın Cinsel İlişki İtirafı Tekrar Gündem Oldu!

Ajda Pekkan, 1984 yılında dünya evine girdiği eşi Ali Bars ile 1990 yılında yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra cinsel ilişki açıklaması yaparak o dönemin gazetelerine ve magazin dünyasına büyük bir bomba düşürmüştü.

Pekkan, ikinci kez evlendiği Ali Bars ile yollarını ayırdıktan 11 ay sonra bir açıklama yaparak, cinsel ilişkinin kendisi için oldukça geri planda olduğunu; yapılacak çok daha önemli işler olduğunu, sevişmenin aklının ucundan dahi geçmediğini belirtmişti. Şuanda da aklının fikrinin evinde olduğunu anlatan Pekkan, yeni bir ev alma arzusunda olduğunu dile getirdi.

banner62
#magazin #Ajda Pekkan
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@