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Ajda Pekkan'ın Cinsel İlişki İtirafı Tekrar Gündem Oldu!
Ünlüler camiasının en yaşlı isimlerinden olan Ajda Pekkan'ın zamanında yapmış olduğu cinsel ilişki itirafı 90'lı yıllarda büyük gündem olup magazin dünyasının 1 yıllık gündem ihtiyacını karşılamıştı.
Ajda Pekkan, 1984 yılında dünya evine girdiği eşi Ali Bars ile 1990 yılında yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra cinsel ilişki açıklaması yaparak o dönemin gazetelerine ve magazin dünyasına büyük bir bomba düşürmüştü.
Pekkan, ikinci kez evlendiği Ali Bars ile yollarını ayırdıktan 11 ay sonra bir açıklama yaparak, cinsel ilişkinin kendisi için oldukça geri planda olduğunu; yapılacak çok daha önemli işler olduğunu, sevişmenin aklının ucundan dahi geçmediğini belirtmişti. Şuanda da aklının fikrinin evinde olduğunu anlatan Pekkan, yeni bir ev alma arzusunda olduğunu dile getirdi.
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