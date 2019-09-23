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Aleyna Tilki'den Ahmet Kaya'ya Mesaj: Paris'e Gitti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tatil amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'e giderek dolu dolu gün geçirdi. Tilki yaptığı bu ziyaret esnasında Ahmet Kaya'nın mezarına uğradı ve oradaki deftere oldukça dikkat çeken bir not yazdı.

Magazin 23.09.2019, 15:34 Billdrt
Aleyna Tilki'den Ahmet Kaya'ya Mesaj: Paris'e Gitti!
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Üniversite eğitimi için ABD- Los Angeles'a taşınmak için hazırlıklarına başlayan Aleyna Tilki, okul öncesinde güzel bir tatil kaçamağı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'e tatil amacıyla kafa dağıtmak için giden ünlü şarkıcı şehrin sokaklarında birbirinden güzel pozlar vererek Instagram'ı renklendirdi.

Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla da diikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Ahmet Kaya'ya Not

Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek bir not bıraktı. O notu bulan takipçisinin paylaştığı mesajı yayınlayarak cevap verdi. Tilki notta şöyle yazmıştı:

“Uzakta olmanın zorluğunu, sevdiğim şeye en yakınken anladım. Sevmeseydim, ne uzak uzak olurdu ne de uzağın ismi… Gurbeti gurbet eden aşktı, aşk da sen… Burada yatan da uzak bildi sevdiğinden uzakta uzağı… Sevgiler”

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