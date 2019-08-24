Aleyna Tilki Yatak Pozuyla Gündem oldu!

Her yaptığı hareketle gündem olmayı ve takipçilerini şaşırtmayı başaran ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni bir paylaşımla, tekrardan gündeme gelen Aleyna Tilki'nin yatak pozu herkesi şaşırttı...

Aldığı kilolarla da bir dönem yine gündem olan Aleyna Tilki, kalçasına dolgu yaptırdığıyla ilgili iddialara yanıt vermiş ve iddiaları yalanlamıştı. Bu yaz 10 günlüğüne balık etli olma isteğiyle birlikte kilo aldığını açıklamıştı.

Tilki'nin bu açıklamalarıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı oldukça tuhaf pozlar, gözleri Tilki'nin üzerine çekti.

Tilki'nin paylaştığı bu pozlara takipçileri anlam veremezken, bazı takipçileri ise övgüler yağdırdı.