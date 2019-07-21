Ali Kınık Kimdir? Nerelidir ? Ali Kınık Biografisi?
Ali Kınık Kimdir, Ali Kınık Nerelidir, Ali Kınık Biografisi, ali kınık koca reis, ali kınık haberleri, ali kınık ali ayşeyi seviyor dinle.
Ali Kınık Kimdir? Nerelidir ? Ali Kınık Biografisi?
1974 yılında Malatya’da dünyaya gelen Ali Kınık, şair aynı zamanda bir müzisyendir. Şuana kadar sayısızı şiiri bestelenmiş ve birçok farklı kişi tarafından şiirleri ve şarkıları bestelenmiştir. Türk müzik piyasası içinde önemli bir dinleyici kitlesine sahip Ali Kınık, yıl içinde Türkiye’nin birçok farklı noktasında konserler vermektedir. Verdiği her konserde vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Ali Kınık, sergilediği milliyetçi tavrıyla da önemli bir kitlenin temsilciliğini yapmaktadır.
Ali Kınık tarafından 2010 yılında çıkarılan Ali Ayşe’yi Seviyor albümü ve aynı adlı parça Ali Kınık’ın tüm Türkiye’de tanınmasına ve şarkılarının bugün milyonlarca kişi tarafından dinlenmesine neden olmuştur. Bu albümünün yanı sıra sanatçının daha birçok farklı albümü müzik piyasalarında son yıllarda en çok dinlenen albümler arasında yer almaktadır. Şuana kadar sanatçının çıkardığı yaklaşık 8 adet albüm bulunmaktadır. Sayısız albüm ve şarkıya imza atan Ali Kınık, yakın dönem Türk müziğinin en etkin ve sevilen isimleri arasında yer almaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında konserlerine olağan üstü yüksek katılımların gerçekleştiği Ali Kınık, aynı zamanda bir şairdir. Şiirleri en çok bestelenen ve farklı kişilerce seslendirilen sanatçılar arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin üretken müzisyenlerinden olan Ali Kınık, yakın dönemde de en sevilen ve takip edilen müzisyenler arasında yerini alacaktır. Sanatçının şuana kadar en bilinen şarkıları arasında; Ali Ayşe’yi Seviyor, Son Bir Defa, Bildiğin Gibi Değil, Kurtlar Sofrası, Koca Reis şuana kadar milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.
Ali Kınık’ın Yaşamı ve Sanat Kariyeri
Ali Kınık, 1 Ocak 1974 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu ve liseyi Malatya’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Elazığ’a gitmiştir. Elazığ, Fırat Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra sanat kariyerine yavaş yavaş adım atmaya başlamıştır.
İlk gençlik yıllarında yazdığı ve daha sonradan şarkılarına da ilham olacak olan şiir ve düz yazıları, Türkiye’nin önemli edebiyat dergilerinde ve çeşitli gazetelerde yayımlandı. Şarkılarının temelini oluşturan bu şiirler daha sonra çeşitli sanatçılar tarafından bestelenmiş ve şarkıları birçok farklı müzisyen tarafından seslendirilmiştir. Şarkılarının temelinde genellikle yazdığı şiirlerin etkileri görülmektedir. Şiirlerinin ve şarkılarının temasını genellikle, aşk, vatan sevgisi ve kalp kırıklıklarıdır. Şiirlerinin ve şarkılarının piyasaya çıkmasının ardından kısa bir sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.
1996 yılında çıkardığı ve sanatçının ilk albümü olan Beni Öldü Say, müzik piyasalarında ilk albüm dalında, büyük bir beğen topladı. İlk albümünün ardından büyük bir başarı yakalayan Ali Kınık, ilk albümünü Kültür Müzik şirketinin etiketiyle çıkarmıştır.
İlk albümünün ardından 7 seneye yakın albüm çıkarmayan sanatçı 2003 yılında Bu Şarkı isimli albümünü çıkararak sevenleriyle bir kez daha buluştu. İkinci albümüyle de müzikseverlerin dikkatini çeken Ali Kınık, 2003 yılından itibaren kısa süreli aralıklarla birçok farklı albüm çıkarmaya devam etmiştir. Ali Kınık’ın asıl başarısını yakalamasında ve popülerliğinin artmasında Ali Ayşe’yi Seviyor albümü oldukça etkilidir. Ali Ayşe’yi Seviyor, adlı şarkıyla büyük bir sükse yakalayan Ali Kınık, çıkardığı her şarkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Ali Kınık, kısa sürede yakaladığı şöhrete rağmen, özünden hiç kopmamış ve aynı çizgide sanat kariyerine devam etmiştir. Milliyetçi bir duruşa sahip olan Ali Kınık, güçlü sesi ve mütevazı tavırlarıyla her ideolojiden insanı birleştirmeyi ve şarkılarına herkesi hayran bırakmayı başarmıştır. Hemen hemen tüm şarkılarının sözlerini ve yorumlarını kendisi yapmaktadır. Şiire olan yatkınlığı ve başarısı şarkılarına büyük ölçüde derinlik katmış ve birçok kişinin hayatına farklı anlamlar katmıştır.
1996 yılından itibaren belirli aralıklarla çıkardığı sekiz adet albüm bulunmaktadır. Çıkardığı albümlerde yer alan tüm parçalar kısa sürede birçok kişi tarafından ezberlenmiş ve çeşitli sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Yıl içinde verdiği konserlerle salonları hınca hınç dolduran sanatçı Türk müzik tarihi içinde kendine ait bir yer edinecektir.
Ali Kınık’ın En İyi Albümleri!
1996 yılında müzik kariyerine başlayan Ali Kınık, bu tarihten itibaren günümüze kadar sekiz adet albüm çıkarmıştır. Albümlerinin içinde bulunan şarkıların büyük bir bölümü milyonlarca kişi tarafından dinlenmiş ve farklı kişiler tarafından da seslendirilmiştir. Çıkardığı ilk albüm olan Beni Öldü Say’ın ardından uzun bir süre albüm çıkarmayan Ali Kınık, ikinci albümünü 2003 yılında çıkarmış ve Türk müzik piyasalarında adeta bir bomba etkisi yaratmıştır.
2005 yılında çıkardığı Bir Millet Uyanıyor albümüyle önemli bir kitlenin dikkatini çekmiş ve bu tarihten itibaren sanatçı yüzbinlerce kişiye ulaşmıştır. Ali Kınık’ın en sevilen albümleri arasında; İsyan Şarkıları, Düş’e Kalk’a, Ali Ayşe’yi Seviyor, Duvar yazısı, Bir Millet Uyanıyor, Kalbi Kırık Şarkılar, son zamanların en çok dinlenen ve en beğenilen albümleri arasında yer almaktadır. Ali Kınık günümüzde de hala aktif olarak konserlerine ve müzik kariyerine devam etmektedir.
Ali Kınık Koca Reis Şarkısı ve Sözleri
Hani derdik hayat yalan
Ölüm bize oyuncaktı
Dünyada tek kalsak bile
Asla yılmak olmayacaktı
Biz ne günler gördük Reis
Ne kavgalar verdik Reis
Gelen vurdu yıkılmadık
Bu da geçer hey koca Reis
Şehitleri düşün Reis
Eğilmesin başın Reis
Neler geldi neler geçti
Bu da geçer hey koca Reis
Kaderimiz buymuş bizim
El yaşamış biz ölmüşüz
Kimi susmuş kimi yitmiş
Biz aşk içinde kalmışız
O emekler hiç mi Reis
Adam olmak suç mu Reis
Bilmesinler Allah bilir
Bu da geçer hey koca Reis
Şehitleri düşün Reis
Eğilmesin başın Reis
Neler geldi neler geçti
Bu da geçer hey koca Reis
Ali Kınık Ali Ayşeyi Seviyor Şarkısı ve Sözleri
Cümle Alem Duydu Beni
Sen Duymadın Vicdansız
Ne Oldu Oldu Artık
Saklaması imkansızÇocuklar Bile Biliyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Çocuklar Bile Söylüyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Adımızı Yanyana
Ağaçlara Kazımışlar
Mahalle Allı Morlu
Duvarlara Yazmışlar
Çocuklar Bile Biliyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Çocuklar Bile Okuyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Varsın Olmasın Sonumuz
Menekşemiz Kurusun
Şu Üç Dünlük Dünyada
Koynamımız Yürüsün
Çocuklar Bile Biliyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Çocuklar Bile Söylüyor
Ali Ayşe’ yi Seviyor
Ali Kınık Kurtlar Sofrası Şarkısı ve Sözleri
Sen bu kurtlar sofrasından
Çıkamazsan ona yanarım
Şerefli bayrağı burca
Dikemezsen ona yanarım
Oy yiğidim, oy civanım
Tüketme umutlarını
Zalimlerin tahtlarını
Yıkamazsan ona yanarım
Bu bir Halk'ın davasıdır
Mazlumların duasıdır
Ve bir elif sevdasıdır
Çekemezsen ona yanarım
Oy yiğidim, oy civanım
Tüketme umutlarını
Zalimlerin tahtlarını
Yıkamazsan ona yanarım
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:30
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0