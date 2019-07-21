Ali Kınık Kimdir? Nerelidir ? Ali Kınık Biografisi?

1974 yılında Malatya’da dünyaya gelen Ali Kınık, şair aynı zamanda bir müzisyendir . Şuana kadar sayısızı şiiri bestelenmiş ve birçok farklı kişi tarafından şiirleri ve şarkıları bestelenmiştir. Türk müzik piyasası içinde önemli bir dinleyici kitlesine sahip Ali Kınık, yıl içinde Türkiye’nin birçok farklı noktasında konserler vermektedir. Verdiği her konserde vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Ali Kınık, sergilediği milliyetçi tavrıyla da önemli bir kitlenin temsilciliğini yapmaktadır.

Ali Kınık tarafından 2010 yılında çıkarılan Ali Ayşe’yi Seviyor albümü ve aynı adlı parça Ali Kınık’ın tüm Türkiye’de tanınmasına ve şarkılarının bugün milyonlarca kişi tarafından dinlenmesine neden olmuştur. Bu albümünün yanı sıra sanatçının daha birçok farklı albümü müzik piyasalarında son yıllarda en çok dinlenen albümler arasında yer almaktadır. Şuana kadar sanatçının çıkardığı yaklaşık 8 adet albüm bulunmaktadır. Sayısız albüm ve şarkıya imza atan Ali Kınık, yakın dönem Türk müziğinin en etkin ve sevilen isimleri arasında yer almaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında konserlerine olağan üstü yüksek katılımların gerçekleştiği Ali Kınık, aynı zamanda bir şairdir. Şiirleri en çok bestelenen ve farklı kişilerce seslendirilen sanatçılar arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin üretken müzisyenlerinden olan Ali Kınık, yakın dönemde de en sevilen ve takip edilen müzisyenler arasında yerini alacaktır. Sanatçının şuana kadar en bilinen şarkıları arasında; Ali Ayşe’yi Seviyor, Son Bir Defa, Bildiğin Gibi Değil , Kurtlar Sofrası , Koca Reis şuana kadar milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

Ali Kınık’ın Yaşamı ve Sanat Kariyeri

Ali Kınık, 1 Ocak 1974 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu ve liseyi Malatya’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Elazığ’a gitmiştir. Elazığ, Fırat Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra sanat kariyerine yavaş yavaş adım atmaya başlamıştır.

İlk gençlik yıllarında yazdığı ve daha sonradan şarkılarına da ilham olacak olan şiir ve düz yazıları, Türkiye’nin önemli edebiyat dergilerinde ve çeşitli gazetelerde yayımlandı. Şarkılarının temelini oluşturan bu şiirler daha sonra çeşitli sanatçılar tarafından bestelenmiş ve şarkıları birçok farklı müzisyen tarafından seslendirilmiştir. Şarkılarının temelinde genellikle yazdığı şiirlerin etkileri görülmektedir. Şiirlerinin ve şarkılarının temasını genellikle, aşk, vatan sevgisi ve kalp kırıklıklarıdır. Şiirlerinin ve şarkılarının piyasaya çıkmasının ardından kısa bir sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

1996 yılında çıkardığı ve sanatçının ilk albümü olan Beni Öldü Say, müzik piyasalarında ilk albüm dalında, büyük bir beğen topladı. İlk albümünün ardından büyük bir başarı yakalayan Ali Kınık, ilk albümünü Kültür Müzik şirketinin etiketiyle çıkarmıştır.

İlk albümünün ardından 7 seneye yakın albüm çıkarmayan sanatçı 2003 yılında Bu Şarkı isimli albümünü çıkararak sevenleriyle bir kez daha buluştu. İkinci albümüyle de müzikseverlerin dikkatini çeken Ali Kınık, 2003 yılından itibaren kısa süreli aralıklarla birçok farklı albüm çıkarmaya devam etmiştir. Ali Kınık’ın asıl başarısını yakalamasında ve popülerliğinin artmasında Ali Ayşe’yi Seviyor albümü oldukça etkilidir. Ali Ayşe’yi Seviyor, adlı şarkıyla büyük bir sükse yakalayan Ali Kınık, çıkardığı her şarkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Ali Kınık, kısa sürede yakaladığı şöhrete rağmen, özünden hiç kopmamış ve aynı çizgide sanat kariyerine devam etmiştir. Milliyetçi bir duruşa sahip olan Ali Kınık , güçlü sesi ve mütevazı tavırlarıyla her ideolojiden insanı birleştirmeyi ve şarkılarına herkesi hayran bırakmayı başarmıştır. Hemen hemen tüm şarkılarının sözlerini ve yorumlarını kendisi yapmaktadır. Şiire olan yatkınlığı ve başarısı şarkılarına büyük ölçüde derinlik katmış ve birçok kişinin hayatına farklı anlamlar katmıştır.

1996 yılından itibaren belirli aralıklarla çıkardığı sekiz adet albüm bulunmaktadır. Çıkardığı albümlerde yer alan tüm parçalar kısa sürede birçok kişi tarafından ezberlenmiş ve çeşitli sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Yıl içinde verdiği konserlerle salonları hınca hınç dolduran sanatçı Türk müzik tarihi içinde kendine ait bir yer edinecektir.

Ali Kınık’ın En İyi Albümleri!

1996 yılında müzik kariyerine başlayan Ali Kınık, bu tarihten itibaren günümüze kadar sekiz adet albüm çıkarmıştır. Albümlerinin içinde bulunan şarkıların büyük bir bölümü milyonlarca kişi tarafından dinlenmiş ve farklı kişiler tarafından da seslendirilmiştir. Çıkardığı ilk albüm olan Beni Öldü Say’ın ardından uzun bir süre albüm çıkarmayan Ali Kınık, ikinci albümünü 2003 yılında çıkarmış ve Türk müzik piyasalarında adeta bir bomba etkisi yaratmıştır.

2005 yılında çıkardığı Bir Millet Uyanıyor albümüyle önemli bir kitlenin dikkatini çekmiş ve bu tarihten itibaren sanatçı yüzbinlerce kişiye ulaşmıştır. Ali Kınık’ın en sevilen albümleri arasında; İsyan Şarkıları, Düş’e Kalk’a, Ali Ayşe’yi Seviyor, Duvar yazısı, Bir Millet Uyanıyor, Kalbi Kırık Şarkılar, son zamanların en çok dinlenen ve en beğenilen albümleri arasında yer almaktadır. Ali Kınık günümüzde de hala aktif olarak konserlerine ve müzik kariyerine devam etmektedir.

Ali Kınık Koca Reis Şarkısı ve Sözleri

Hani derdik hayat yalan

Ölüm bize oyuncaktı

Dünyada tek kalsak bile

Asla yılmak olmayacaktı

Biz ne günler gördük Reis

Ne kavgalar verdik Reis

Gelen vurdu yıkılmadık

Bu da geçer hey koca Reis

Şehitleri düşün Reis

Eğilmesin başın Reis

Neler geldi neler geçti

Bu da geçer hey koca Reis

Kaderimiz buymuş bizim

El yaşamış biz ölmüşüz

Kimi susmuş kimi yitmiş

Biz aşk içinde kalmışız

O emekler hiç mi Reis

Adam olmak suç mu Reis

Bilmesinler Allah bilir

Bu da geçer hey koca Reis

Şehitleri düşün Reis

Eğilmesin başın Reis

Neler geldi neler geçti

Bu da geçer hey koca Reis

Ali Kınık Ali Ayşeyi Seviyor Şarkısı ve Sözleri

Cümle Alem Duydu Beni Sen Duymadın Vicdansız Ne Oldu Oldu Artık Saklaması imkansız Çocuklar Bile Biliyor Ali Ayşe’ yi Seviyor Çocuklar Bile Söylüyor Ali Ayşe’ yi Seviyor Adımızı Yanyana Ağaçlara Kazımışlar Mahalle Allı Morlu Duvarlara Yazmışlar Çocuklar Bile Biliyor Ali Ayşe’ yi Seviyor Çocuklar Bile Okuyor Ali Ayşe’ yi Seviyor Varsın Olmasın Sonumuz Menekşemiz Kurusun Şu Üç Dünlük Dünyada Koynamımız Yürüsün Çocuklar Bile Biliyor Ali Ayşe’ yi Seviyor Çocuklar Bile Söylüyor Ali Ayşe’ yi Seviyor

Ali Kınık Kurtlar Sofrası Şarkısı ve Sözleri