Dilay Korkmaz ve Kadir Doğulu’nun sunumuyla gerçekleşen törende aynı zamanda çocuklara yardım eden bir dernek için bir açık attırmaya da ev sahipliği yaparak birçok çocuğa umut ışığı tuttu.

Birbirinden İddialı Defileler

İstanbul’un en görkemli geceleri arasında olan Altın Zambak Ödül töreni, birbirinden yetenekli modacıların defileleriyle başladı. Birbirinden ışıltılı tasarımlardan, etnik kıyafetlere, taç tasarımlarından gelinliklere kadar farklı alanlarda düzenlenen defileler izleyen herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Açık Arttırma Birçok Çocuğa Umut Dolu

Cumartesi akşamı düzenlenen ödül töreninin en önemli yanlarından birisi de gecede çocuklar adına düzenlenen açık arttırma oldu. Tuğçe Sarıkaya ve Gözde Coşkun’un kurucuları olduğu dernek adına düzenlenen açık arttırmada birbirinden etkileyici üç parça satılarak tüm gelirler çocuklara bağışlandı. Satılan parçaların gelirleri köy yerlerinde okuyan çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesinde adına öğretmenlere gönderilecek.

Altın Zambak Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’n sunumuyla gerçekleştirilen Altın Zamvak Ödül Töreni’nde birbirinden farklı kategorilerde verilen ödüller sahiplerini buldu.

İşte ünlülerin ve sosyetenin ileri gelenlerinin katılım gösterdiği gecede sahiplerini bulan ödüller:

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Tolgahan Sayışman

Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı: Çağla İle Yeni Bir Gün – Çağla Şikel

Yılın En İyi Program Sunucusu: Esra Erol

Yılın En Güvenilir Sanatçısı: Seda Sayan

Yılın En İyi Düeti: “Haydi Şimdi Gel” Ebru Polat-Halil Vergin

Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

Yılın En İyi Şarkısı: “Sensizlik Haram Bana” Yılmaz Morgül

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Yıldırım Mayruk

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Güneri Civaoğlu

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Ali Eyüboğlu

Yılın İnstagram Fenomeni: Samet Liçina

Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı: Türkü

Yılın En İyi Spor Programı: Beyaz Futbol ve Derin Futbol – Sinan Engin & Ertem Şener

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: “İmalat Hatası” – İvana Sert

Yılın En İyi Haber Spikeri: Ece Belen

Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu: Kerem Alışık