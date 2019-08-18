Antalya Aspendos, bale ve opera festivaline hazırlanıyor

26. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1 Eylül’de Antalya’da başlıyor.

1-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ilk gününde; Aspendos Antik Tiyatrosu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri “Carmen”i sahneleyecek. Festival 18 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.

FESTİVAL PROGRAMI

1-2 Eylül 2019 - Festival Açılışı Bizet'in ünlü ve sevilen Operası “Carmen” ile gerçekleştirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek eser 1 ve 2 Eylül 2019, Pazar ve Pazartesi akşamları iki temsil ile Aspendos Antik Tiyatro'sunda sanatseverlerle buluşuyor.

8 Eylül 2019 - Klasik Balenin şaheseri “Kuğu Gölü”, Viyana'nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından Aspendos'ta sahneleniyor.

12-13 Eylül 2019 - Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12-13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek muhteşem “Aida” operası büyülü Aspendos’ta Antik Mısırı canlandıracak. Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik ettiği eserde “Radames” başrolünü 12 Eylül 2019 tarihinde ünlü tenor Murat KARAHAN, “Aida” başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi, seslendirecek. 13 Eylül 2019 tarihinde ise “Aida “ başrolünü Anna Nechaeva, “Radames” başrolünü Efe Kışlalı, “Amneris” rolünü ise her iki temsilde de ünlü soprano Anastasia Boldyvra seslendirecek.

16 Eylül 2019 - Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü, ünlü tenor Murat Karahan'ın Sanat Yönetmenliğinde oluşturulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü muhteşem projesi “TROYA” epik operası 16 Eylül 2019 tarihinde EXPO'da olacak.

Bugüne dek ülkemizde yaptığı temsillerle Türk sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmakla kalmayarak ülkemiz sınırlarını aşarak, 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi Volkan Ersoy'a ait.

18 Eylül 2019 - 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı Murat Karahan'ın seslendireceği gala konser ile sona erecek. Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ünlü tenorumuz ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'a eşlik edecek.