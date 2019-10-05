Arda Ayten kimdir? 1 Milyonun sahibi Arda Ayten…

Arda Ayten Kim Milyoner Olmak yarışmasında milyonluk soruya doğru cevap verdi. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten hangi bölümde okuyor?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten bugün yayınlanan bölümde ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?'' sorusuna doğru cevap vererek 1 milyonun sahibi oldu. Tüm Türkiye milyonluk soruya kitlendi. Herkes Arda Ayten’in kim olduğunu merak ediyor. İşte Arda Ayten hakkında merak edilenler…

ARDA AYTEN KİMDİR?

12. soruya kadar gelerek ve 1 milyonluk soruya doğru Toprak cevabını vererek doğru cevabı veren Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisidir.19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesi ve verdiği doğru yanıt ile yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.