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Arka Sokaklar'da İzleyenleri Şok Eden Sahne: Mesut ve Seray Öpüştü!

Dün akşam 527. bölümüyle seyircilerin karşısına gelen Arka Sokaklar'da izleyenleri şok eden bir sahne yaşandı. Mesut'un uyuşturucu batağından kurtardığı Seray'ın aşk itirafında bnulunarak Mesut'u dudağından öptüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Magazin 20.10.2019, 08:43 Billdrt
Arka Sokaklar'da İzleyenleri Şok Eden Sahne: Mesut ve Seray Öpüştü!

Tam 14 sezondur Kanal D ekranlarında izleyenlere sunulan Arka Sokaklar, dün akşam yayınlanan 527. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Dizinin yayınlanan söz konusu son bölümünde Seray'ın Mesut'u dudağından öpmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dudağından Öptü

Mesut, Mazlum tarafından işletilen mekanda çay içtiği esnada Seray alkol almış bir şekilde Mesut'un yanına geldi. Seray'ın gelmesi karşısında memnuniyet duymayan Mesut, genç kadını taksiye bindirdiği esnada büyük şok yaşadı. Seray, büyük ilgi duyduğu Mesut'un yardımlarını tamamen yanlış anlamış ve aşık olmuştu. Ardından Mesut'u dudağından öpmeye başladı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Mesut, Seray'ı hemen taksiye bindirdi ve tepki gösterdi. Mazlum ise yaşanan tüm olayı gördü. Sahne sosyal medyanın gündemine düştü.

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