Arka Sokaklar'da İzleyenleri Şok Eden Sahne: Mesut ve Seray Öpüştü!
Dün akşam 527. bölümüyle seyircilerin karşısına gelen Arka Sokaklar'da izleyenleri şok eden bir sahne yaşandı. Mesut'un uyuşturucu batağından kurtardığı Seray'ın aşk itirafında bnulunarak Mesut'u dudağından öptüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.
Tam 14 sezondur Kanal D ekranlarında izleyenlere sunulan Arka Sokaklar, dün akşam yayınlanan 527. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Dizinin yayınlanan söz konusu son bölümünde Seray'ın Mesut'u dudağından öpmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dudağından Öptü
8°
açık
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