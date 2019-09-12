Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Krizi Çıktı! Seyirciler Tepkili...

Arka Sokaklar hayranları, yarın akşam saatlerinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi için geri sayıma başladı. Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar, 14. sezon ve 522. bölümüyle izleyenlerin karşısına gelecek. Rıza Baba'nın ekibinde olan ve izleyenlerin en sevdiği karakter olarak bilinen Mesur Komiser krizi ise seyirciniyi şok edecek.

Arka Sokaklar'ın 13. sezon finalinde Volkan'ın şehit olmasıyla Mesut Komiser'in vurulması ekipte yıkıntı yaşatmıştı. Bu akşamki yeni bölüm bu acılarla birlikte başlayacak. Mesut Komiserin vurulduktan sonra ameliyata alındığı, ameliyat sonrası bacaklarında sıkıntı meydana geldiğinden dolayı sevdiği meslekten uzaklaşmak zorunda kalan Mesut Komiser normalden kat kat fazla agrasif olmaya başlıyor ve etrafına zarar veriyor.

Kendini işe yaramaz birisi olarak görne Mesut bu durumu kaldıramayınca içine kapanmayı tercih ediyor ve Selin ile birlike ekipten uzak bir yaşam içine girme kararı alıyor. Bir daha asla polis olamayacağını düşünen Mesut Komiser, bu sebepten dolayı herkesden uzaklaşıyor.

Mesut Komiser'in bu durumlara düşürülmesine oldukça tepki gösteren izleyiciler yeni bölümde hayretler içerisinde kalacağı birçok olaya tanıklık edecek.