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Arka Sokaklar Furkan Göksel diziden neden ayrıldı? Furkan Göksel Kimdir?

Arka Sokaklar Furkan Göksel diziden neden ayrıldı? Furkan Göksel Kimdir? Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldığını açıkladı.

Magazin 17.08.2019, 22:24 17.08.2019, 22:36 Emir Yılmaz
Arka Sokaklar Furkan Göksel diziden neden ayrıldı? Furkan Göksel Kimdir?

Arka Sokaklar Furkan Göksel diziden neden ayrıldı? Furkan Göksel Kimdir?

Kanal D televizyonunda yıllardır yayınlanan başarılı dizi Arka Sokaklar’da rol alan Furkan Göksel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şaşırttı. Efsanevi dizide Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel, 13 yıldır kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldığını açıkladı. Peki, Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında?

Furkan Göksel Kimdir?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi usta isimlerle çalışan Furkan Göksel, dizide Özgür Ozan’ın hayat verdiği Komiser Hüsnü’nün oğlu Metin’i canlandırdı. 2006’da başladığı projeden 2019’da ayrılan Furkan Göksel, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.

Furkan Göksel'in Sosyal Medyada Yayınladığı Duygusal Paylaşım şöyle;

Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldığını açıkladı. 'BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK' Oyuncu dizden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sank bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim heps bu evde. Her köşesnde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, Arka Sokaklar alesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim"
 
 

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