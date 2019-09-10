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Aylin Coşkun Şaşırttı! Nikahında 10 Külçe Altın İstedi...

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve 15 yıldır sevgilisi olan Volkan Aslan dünya evine giriyor. Coşkun ve Aslan, bu akşam olacak düğünlerinin öncesinde dini nikahlarını kıydılar. Coşkun'un nikah esnasında nişanlısından isteği ise herkesi şoka uğrattı.

Magazin 10.09.2019, 17:15 10.09.2019, 17:31 Billdrt
Aylin Coşkun Şaşırttı! Nikahında 10 Külçe Altın İstedi...

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldan beri sevgilisi olan Volkan Aslan ile nikah masasına oturuyor. Coşkun ve Aslan, bu akşam yapılacak olan düğünlerinin öncesinde dini nikah kıydılar. Aylin, dini nikah gereği mehir söylemek zorundaydı. Mehir olarak söylediği şey ise herkesi şoka uğrattı. Eşinden tam 10 külçe altın istedi.

15 Yıllık Aşk

Aylin Coşkun, 2018 yılı Kasım ayında doğum gününü kutlamak için Tayland, Phuket adasına gitmişti. Burada 15 yıllık sevgilisi olan Volkan Aslan'dan evlenme teklifi almıştı. Geçen nisan ayında da ilk adımı atarak nişanlanan çift, geçtiğimiz günlerde Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi yaptı.

Gecede sanat dünyasından oldukça ünlü isimler katıldı. Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu isimleri gecenin öne çıkanlarıydı... Şarkıcı Aylin Coşkun kına gecesi hakkında da, Volkan Aslan'ın düğün ve kına yapmak için evi, arabayı sattığını; çok fazla para tükettiğini, adamın ömrünü tükettiğini açıklamıştı.

Mehir Nedir?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına vereceği ya da vereceğini taahhüt ettiği para, mal ya da menfaat hediyesi olarak bilinmektedir.

#magazin #Aylin Coşkun
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