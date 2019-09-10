Aylin Coşkun Şaşırttı! Nikahında 10 Külçe Altın İstedi...
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve 15 yıldır sevgilisi olan Volkan Aslan dünya evine giriyor. Coşkun ve Aslan, bu akşam olacak düğünlerinin öncesinde dini nikahlarını kıydılar. Coşkun'un nikah esnasında nişanlısından isteği ise herkesi şoka uğrattı.
42 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldan beri sevgilisi olan Volkan Aslan ile nikah masasına oturuyor. Coşkun ve Aslan, bu akşam yapılacak olan düğünlerinin öncesinde dini nikah kıydılar. Aylin, dini nikah gereği mehir söylemek zorundaydı. Mehir olarak söylediği şey ise herkesi şoka uğrattı. Eşinden tam 10 külçe altın istedi.
15 Yıllık Aşk
Aylin Coşkun, 2018 yılı Kasım ayında doğum gününü kutlamak için Tayland, Phuket adasına gitmişti. Burada 15 yıllık sevgilisi olan Volkan Aslan'dan evlenme teklifi almıştı. Geçen nisan ayında da ilk adımı atarak nişanlanan çift, geçtiğimiz günlerde Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi yaptı.
Mehir Nedir?
Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına vereceği ya da vereceğini taahhüt ettiği para, mal ya da menfaat hediyesi olarak bilinmektedir.
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