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Ayna Grubu’ndan Muhteşem Müzik Ziyafeti
Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından birisi olan Ayna Grubu If Performance Hall sahnesinde müzikseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.
Magazin 27.07.2019, 10:16 Tuğçe Hanım
Ayna Grubu’ndan muhteşem müzik ziyafeti
Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından birisi olan Ayna Grubu If Performance Hall sahnesinde müzikseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı
Grup, If Performance Hall sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Müzikseverler Ayna grubunun sevilen parçalarını ve yeni şarkılarını canlı performansla dinleme şansı buldular.
If Performance Hall sahnesinde müzikseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Ayna grubu dünden bugüne en çok ilgi gören şarkılarını seslendirdi.
Haber: Estergon Karagöz
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