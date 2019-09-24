Ayşe Hatun Önal, Otel Balkonunda Verdiği Cesur Pozlarla Gündem Oldu!

Çak Bir Selam, Güm Güm ve Olay isimli şarkılarıya birkaç yıl önce müzik piyasasını sarsan Ayşe Hatun Önal, çıkaracak olduğu yeni şarkısıyla tekrardan listelere direkt olarak 1.sıradan girmeyi hedefliyor. Fakat Önal, şarkısından önce paylaştığı pozla Instagram'da 1 numara oldu.

Ayşe Hatun Önal, Selim Akar'ın objetifine bornozlu poz verdi. Model, The Marmara New York Oteli'nin 19. katında olan ve günlük ücreti 500 $ yani 8.500 TL olan odanın balkonunda yapılan çekimlerde bornozunu giyerek poz verdi.

New York'ta yeni şarkısı için kamp sezonunu açan Önal'ın bu pozları, yayınlanacak olan yeni şarkısının da ön habercisi oldu. Penhouse odasının balkonunda yapılan mükemmel çekimlerde oldukça cesur ve iddialı pozlar veren ünlü yıldızın sempatik halleri ise oldukça dikkat çekti.



