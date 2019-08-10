Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdü

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bir mekanda otururken arkadaşını tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine açıklama yapan Candan, görüntünün 2,5 yıl öncesine ait olduğunu ileri sürdü.

Magazin 09.08.2019, 23:43
Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdü

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bir mekanda otururken arkadaşını tekme tokat dövdü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine açıklama yapan Candan, görüntünün 2,5 yıl öncesine ait olduğunu ileri sürdü.

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, arkadaşını tekme tokat dövdüğü görüntülerle şaşkına çevirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Candan’ın arkadaşını ayağını salladığı gerekçesiyle dövdüğü görülüyor. Görüntülerin hızla yayılması üzerine Candan, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Candan, görüntünün 2,5 yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlar merhaba. Bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir Melisa, çok severim. 13 yaşındayken anneme küfür etmişti, onun için oldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@