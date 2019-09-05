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Bebeğini Düşüren Serengil Harekete Geçti!

Seren Serengil, boşanma davası sonrasında Yaşar İpek'e bir kez daha dava açtı. Kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek bebeğini kaybetmesine sebep olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Magazin 05.09.2019, 09:24 05.09.2019, 09:44 Billdrt
Bebeğini Düşüren Serengil Harekete Geçti!

Seren Serengil, boşanma davası sonrasında eşi Yaşar İpek'in kendisine psikolojik şiddette bulunduğunu iddia ederek bebeğini kaybetmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla birlikte savcılığa giderek Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşar İpek'in hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia eden Serengil, avukatıyla birlikte eşinin zorlama hapsine çarptırılması talebi de oluşturdu.

Suç duyurusunun sonrasında adliye önünde açıklama yapan Serengil ve avukatı, Türkiye'de çok sayıda kadına şiddet vakası olduğunu, kısa süre önce bir gün annenin 10 yaşındaki kızının önünde öldürüldüğünü; kendi müvekkilinin de bebeğini kaybettiğini açıkladı. 

Bu bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet verenin Yaşar İpek olduğunu açıklayan avukat, sadece İpek değil aynı zamanda onun ailesinin de olduğunu söyledi. Kasıtlı ve bilinçli bir şekilde bebeğin düşmesine sebebiyet verdiklerini belirterek, bu işin iki farklı boyutu olduğunu; ilk boyutunun psikolojik şiddet, diğer boyutunun ise fizyolojik şiddet olduğunu vurguladı.

Hamile kalınan dönemler içerisinde Yaşar İpek'in Serengil için "Senin üzerine atlarım", "çocuğu düşürtürüm" tarzında tehditler savurduğunu da açıkladılar.

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