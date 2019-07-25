Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisinin Yeni Sezon Galası Yapıldı

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi , 6 yıllık bir aranın ardından yeni sezon hazırlıklarına başladığını duyurmuştu. 3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayın hayatını başarıyla sürdüren dizi 2013 yılında final yapmış ve izleyicilerini büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Dizinin 4. Sezonun yayınlanacağının açıklanmasının ardından yeniden gündeme gelen Behzat Ç. dizisi yeni sezonda Blue TV internet platformunda, dizinin efsane kadrosuyla birlikte yayın hayatına başlayacaktır.

Behzat Ç. 4. Sezonunun yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Serdar Akar oturmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ölümlü bir trafik kazasının faili olarak hapis cezası alan Emrah Serbes’in romanından esinlenerek oluşturulan dizinin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınmıştı. Dizinin yeni sezon galası ise geçtiğimiz günlerde Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi.

Behzat Ç. yeni sezon galasında bir araya gelen dizi oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dizinin yeni sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yeni sezonunda izleyicileri birçok sürprizin beklediğini ve beklentilerin karşılanacağını ifade etti.

6 yıl boyunca diziyi kendilerinin de özlediğini belirten oyuncular, dizinin yeni yönetmenin başarılı bir iş çıkardığının da altını çizdi. Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem ise dizinin diğer sezonlarla paralel olarak ilerleyeceğini belirtmiştir.

Behzat Ç. Yeni Sezon Oyuncuları!

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun yayınlanacağının duyurulmasının ardından dizinin sıkı takipçileri oyuncu kadrosunu merak etmeye başlamışlardı. 25 Temmuz’da yayınlanacak olan dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım videoları da peş peşe gelmeye başladı. Behzat Ç. 4. Sezon oyuncu kadrosu arasında; Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Güven Kıraç, Canan Ergüder, Belçim Bilgin, Ege Aydan ve Nejat İşler yer almaktadır. Dizinin geçmiş sezonlardaki efsane kadrosunu bozmak istemeyen yapım ekibi aynı zamanda diziye yeni isimleri de dahil etmişlerdir

Dizinin yeni sezon galasına katılan oyuncular, dizinin ilk bölümünün gösterilmesinin ardından Can Gox konseriyle geceyi kapatmışlardır. Dizinin yeni sezon galasına; Erdal Beşikçioğlu, Güven Kıraç, Hüseyin Sevimli, Ayça Eren, Eray Eseroğlu ve daha birçok isim katılım sağlamıştır.

Behzat Ç. Yeni Sezon Konusu!