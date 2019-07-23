Benim Tatlı Yalanım 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarında yaz sezonu için yayınlanamaya başlayan Benim Tatlı Yalanım dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciler tarafından ilgiyle takip edilmeye başlanmıştır. Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisinden merakla beklenen 7. Bölüm fragmanı yayınlandı . 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Benim Tatlı Yalanım, yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerde merak seviyesinin artmasına neden oldu.

Benim Tatlı Yalanım son bölümünde yaşanan olaylar ve iyice karmaşıklaşan Nejat ve Suna’nın ilişkisinde yaşanacak olan gelişmeler hakkında ipuçları yeni bölüm fragmanında seyirciye sunulmuştur. Yaza damgasını vuran başarılı televizyon dizisinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekmiştir.

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde, Kayra’nın annesi ile geçirdiği günler azalırken, Nejat’ın (Furkan Palalı) sürpriz tatil planı tüm aileyi yeniden bir araya getirir. Oldukça heyecanlı başlayan tatillerinin, Nejat’ın işi nedeniyle bölünmesinin üzerine Suna duruma el koyar ve olaylar gelişir.

Her Perşembe akşamı Star TV’de izleyicileri ekran başına kilitleyen romantik komedi türündeki Benim Tatlı Yalanım dizisi, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından kısa süre sonra izleyiciler tarafından sosyal medyada yeni bölüme ilişkin tartışmalar başlamıştır. Dizinin hayranları tarafından yeni bölümde nelerin yaşanacağı ise merak edilmektedir.

Benim Tatlı Yalanım 7. Bölüm Fragmanı Ne Zaman Yayınlandı?

Yaz sezonuna bomba gibi düşen Benim Tatlı Yalanım adlı televizyon dizisi, yayınlandığı ilk andan itibaren Türk izleyicisinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Gün içinde Star TV’nin sosyal medya hesaplarında ve televizyonda yayınlanmaya başlayan yeni bölüm fragmanında, Suna (Asli Bekiroğlu) ve Nejat (Furkan Palalı) arasında bir aşk doğup doğmayacağı konusu nihayet çözüme kavuşuyor. Suna ve Nejat arasındaki oyununun gerçekleşmesinden korkan Suna, Nejat’tan uzaklaşmaya çalışarak aslında duygularından kaçmaktadır.

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandığı ilk dakikadan itibaren dizinin severleri tarafından yeni bölümün merakla beklenmesine neden olmuştur. Son bölümde yarım bırakılan tüm meselelerin yeni bölümde çözüme kavuşacağı düşünülmektedir.

Benim Tatlı Yalanım Son Bölümde Yaşananlar!

Nejat, Suna ve Kayra’nın macera dolu tatilleri sırasında, Nejat’ın telefonundan ayrı kalmaması ve işleri yüzünden tatillerinin yarıda kalması tehlikesine karşın Suna duruma el koyarak herkesin telefonlarını tatil boyunca kapatmalarını ister. Suna’nın bu teklifini kabul eden Nejat, Suna’ya bu vesileyle daha da fazla yakınlaşmaya başlamıştır.

Gitgide yakınlaşan ikili arasında gerçek bir aşkın doğmasından korkan Suna, Nejat’tan uzaklaşmaya çalışmıştır. Tüm bu yaşananların yanı sıra Nejat’ın bir ekonomi dergisinin kapağında yılın iş insanı olarak Suna ile birlikte fotoğrafının yer alması yeni birçok olayın yaşanmasına neden olacak gibi görünüyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicileri yeni bölümde birçok sürpriz beklemektedir.

Benim Tatlı Yalanım Dizisinin Konusu Nedir?

Yaz sezonunun en dikkat çeken televizyon yapımlarından biri olan Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusu ; Nejat’ın eşi tarafından küçük kızıyla birlikte terk edilmesiyle başlıyor. Beklenmedik bu ayrılığın yaşanmasının ardından Nejat küçük kıza Kayra’ya tek başına bakmak zorunda kalır. Kızının üzülmemesi için ona sürekli küçük yalanlar söyleyerek oyalayan Nejat, Kayra’nın (Lavinya Ünlüer) büyümesiyle bu yalanların boyutu da büyümeye başlar.

Suna ile yolları kesişen Nejat bu yalanların içine Suna’yı da dahil ederek sahte bir aile kurarlar. Ancak zaman içinde Suna ve Nejat arasında yakınlaşmaların yaşanması her iki taraf için de büyük tehlikeler taşımaktadır.

Her yeni bölümde izleyicileri farklı bir sürprizin beklediği Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümde işler iyice içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Dizinin yeni bölümünde olayların nasıl çözüme kavuşacağı ise izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Benim Tatlı Yalanım Dizisinin Oyuncu Kadrosu!

Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Benim Tatlı Yalanım dizisinin kısa sürede reytingleri alt üst etmesi, dizinin gelecek sezonda da devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Benim Tatlı Yalanım dizisi, birçok yeni yüzü de Türk seyircisine tanıtmıştır. Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrollerini ; Aslı Bekiroğlu (Suna Doğan), Nejat Yılmaz (Furkan Palalı), Lavinya Ünlüer (Kayra Yılmaz) paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra başarılı oyunculara dizide; Şevket Doğan (Ahmet Saraçoğlu), Aslı İnandık (Saniye Doğan), Sadi Celil Cengiz (Rafet Doğan), Gonca Sarıyıldız (Hande Eymen), Cem Zeynel Kılıç (Hayri Hiçdurmaz), Ali Yoğurtçuoğlu (Serkan Demir) ve Seda Türkmen (Burcu Eren) eşlik etmektedir.

03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisinin yönetmen koltuğunda ise iki başarılı isim yer almaktadır. Barış Erçetin ve Cihan Vural tarafından yönetilen dizinin senaryosu ise Deniz Dargı ve Murat Taşken tarafından yazılmıştır.

Star TV ekranlarında her Perşembe yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi kısa sürede iyi bir çıkış yakalamasında dizinin oyuncu ve teknik kadrosu oldukça etkili olmuştur. Benim Tatlı Yalanım dizisinin gelecek sezonlarda da başarısını sürdürerek televizyon ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yerini alması beklenmektedir.