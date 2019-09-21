Son Dakika
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"

Bergüzar Korel Artık Sahnelerden Uzak! Doktoru Yasak Koydu...

İkinci kez çocuk sahibi olmaya çok az bir süresi kalan Bergüzar Korel'in tek kişilik tiyatro oyunu olan "Kızlar ve Oğlanlar" oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı iptal edilmek zorunda kaldı.

Magazin 21.09.2019, 15:38 Billdrt
Bergüzar Korel Artık Sahnelerden Uzak! Doktoru Yasak Koydu...

Bergüzar Korel, "Kızlar ve Oğlanlar" isimli oyunu hakkında iptal kararı almak zorunda aldığıyla ilgili duyuruyu resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Çok severek oynadığı ve geçen yılların ardından kendisini sahneye götüren oldukça farklı duygular içeren Kızlar ve Oğlanlar oyununun iptal olduğunu üzülerek bildirmek zorunda kaldığının altını çizen Korel, oyunun yeni sezonu için gerçekleştirilen ilk provada, her hamilelik sürecinde olduğu gibi anne adayında büyük korku yaratacak ve gebelik sürecine hem tehdit hem de tehlike oluşturacak bir sebep meydana gelmesi sebebiyle yapılan tetkiklerin sonucunda doktoru tarafından sahne çıkış yasağı konulduğunu anlattı.

Şuanda hem bebeğinin hem de kendi sağlığının oldukça iyi olduğunu, Hamilelik sürecinde de izleyenleriyle buluşmayı çok istediğini fakat ne yazık ki olmadığını anlatan Korel, başta yönetmeni İbrahim Çiçek olmak üzere A'dan Z'ye bütün Craft Tiyatro ailesinin bu yolculukta kendisine destek verdiğini, bu desteğin asla paha biçilemez olduğunu aktardı. Herkese kalbinin en derininden teşekkür ettiğini belirten Korel, ilan edilen tüm oyunlara oldukça yoğun ilgi göstererek bilet alıp destek olan izleyicilerine seslenen Korel, yolların yine kesişecek olduğundan emin olduğunu anlatarak, yanında oldukları ve anlayış gösterdikleri için herkese teşekkür etti. Saygı ve sevgilerini ileterek açıklamasını noktaladı.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 4 2
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Leicester City 6 11
3. Man City 5 10
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Real Sociedad 4 7
9. Osasuna 5 7
10. Levante 4 6
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@