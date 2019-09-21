Bergüzar Korel Artık Sahnelerden Uzak! Doktoru Yasak Koydu...

Bergüzar Korel, "Kızlar ve Oğlanlar" isimli oyunu hakkında iptal kararı almak zorunda aldığıyla ilgili duyuruyu resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Çok severek oynadığı ve geçen yılların ardından kendisini sahneye götüren oldukça farklı duygular içeren Kızlar ve Oğlanlar oyununun iptal olduğunu üzülerek bildirmek zorunda kaldığının altını çizen Korel, oyunun yeni sezonu için gerçekleştirilen ilk provada, her hamilelik sürecinde olduğu gibi anne adayında büyük korku yaratacak ve gebelik sürecine hem tehdit hem de tehlike oluşturacak bir sebep meydana gelmesi sebebiyle yapılan tetkiklerin sonucunda doktoru tarafından sahne çıkış yasağı konulduğunu anlattı.

Şuanda hem bebeğinin hem de kendi sağlığının oldukça iyi olduğunu, Hamilelik sürecinde de izleyenleriyle buluşmayı çok istediğini fakat ne yazık ki olmadığını anlatan Korel, başta yönetmeni İbrahim Çiçek olmak üzere A'dan Z'ye bütün Craft Tiyatro ailesinin bu yolculukta kendisine destek verdiğini, bu desteğin asla paha biçilemez olduğunu aktardı. Herkese kalbinin en derininden teşekkür ettiğini belirten Korel, ilan edilen tüm oyunlara oldukça yoğun ilgi göstererek bilet alıp destek olan izleyicilerine seslenen Korel, yolların yine kesişecek olduğundan emin olduğunu anlatarak, yanında oldukları ve anlayış gösterdikleri için herkese teşekkür etti. Saygı ve sevgilerini ileterek açıklamasını noktaladı.