Bergüzar Korel Artık Sahnelerden Uzak! Doktoru Yasak Koydu...
İkinci kez çocuk sahibi olmaya çok az bir süresi kalan Bergüzar Korel'in tek kişilik tiyatro oyunu olan "Kızlar ve Oğlanlar" oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı iptal edilmek zorunda kaldı.
Bergüzar Korel, "Kızlar ve Oğlanlar" isimli oyunu hakkında iptal kararı almak zorunda aldığıyla ilgili duyuruyu resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı.
Şuanda hem bebeğinin hem de kendi sağlığının oldukça iyi olduğunu, Hamilelik sürecinde de izleyenleriyle buluşmayı çok istediğini fakat ne yazık ki olmadığını anlatan Korel, başta yönetmeni İbrahim Çiçek olmak üzere A'dan Z'ye bütün Craft Tiyatro ailesinin bu yolculukta kendisine destek verdiğini, bu desteğin asla paha biçilemez olduğunu aktardı. Herkese kalbinin en derininden teşekkür ettiğini belirten Korel, ilan edilen tüm oyunlara oldukça yoğun ilgi göstererek bilet alıp destek olan izleyicilerine seslenen Korel, yolların yine kesişecek olduğundan emin olduğunu anlatarak, yanında oldukları ve anlayış gösterdikleri için herkese teşekkür etti. Saygı ve sevgilerini ileterek açıklamasını noktaladı.
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