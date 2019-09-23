Berrak Tüzünataç'ın Yaza Veda Pozları Olay Oldu!

Fi dizisinde rol alan ve ara vermeden çalışan Berrak Tüzünataç, yaz sezonunda art arda film çektiğinden pek tatil yapamadı. Tüzünataç, geç başladığı tatili yaz aylarının bitmesiyle birlikte veda etmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından yaza veda paylaşımı da yapan Tüzünataç büyük beğeni topladı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Berrak Tüzünataç, yaza veda paylaşımlarını Instagram hesabı üzerinden yayınladı.