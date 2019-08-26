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Beste Kökdemir Tatil Pozlarıyla Instagram'ı Salladı!

25 yaşındaki güzel oyuncu Beste Kökdemir, paylaştığı tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı...

Magazin 26.08.2019, 14:40 26.08.2019, 14:54 Billdrt
Beste Kökdemir Tatil Pozlarıyla Instagram'ı Salladı!

Tatlı Küçük Yalancılar, Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel gibi oldukça köklü ve başarılı projelerle adından sık sık söz ettiren Beste Kökdemir, Instagram hesabı üzerinden tatil pozlarını paylaştı. 

Kusursuz fiziği ve oldukça düzgü nve keskin yüz hatlarıyla birlikte ünlüler camiasının en beğenilen isimlerinden birisi olan Kökdemir'in fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir dönem Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile aşk yaşayan Kökdemir'in son paylaştığı siyah mayolu poz ise takipçilerinin yüreğini hoplattı.

Takipçileri, henüz 25 yaşında olan genç ve başarılı oyuncu için, oldukça eşsiz bir güzelliği bulunduğunu ve "tanrını kadını yarattı" gibi yorumlar yaptılar.

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#sosyal medya #magazin #Instagram #poz #tatil #Beste Kökdemir
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