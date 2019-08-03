Bir Livaneli Klasiği.... Kuşadası'nda Kapalı Gişe Senfoni

KUŞADASI’NDA ZÜLFÜ LİVANELİ’YE SEVGİ SELİ

Organizasyonu KerkiSolfej tarafından gerçekleştirilen orkestra şefliğini Rengim Gökmen'in üstlendiği; Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat’ın yeni durağı Ege'nin gözde tatil beldesi Kuşadası oldu. Kuşadası AVM Amfitiyatro’da seyircisiyle buluşan Sevdalım Hayat, izleyicisinden bir kez daha tam not almayı başardı.

KONSER SAATLER ÖNCE KUYRUKTA BAŞLADI...

Livaneli hayranları saatler öncesinden etkinliğin gerçekleştirileceği konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluştururken, bazı sevenleri beklerken ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek adeta muhteşem konsere hazırlık yaptılar.

LİVANELİ'DEN ÖZGÜRLÜK VURGUSU...

Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere pelesenk olmuş şarkılarının hikayelerini Livaneli, Senfoni Orkestrası eşliğinde anlatan usta sanatçı, zaman zaman yüzlerde tebessüm olup zaman zaman sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Kariyerinin ve hayatının en önemli günlerini sürgün yıllarında yaşadığını ve hayatındaki dönüm noktalarınında bu dönemlere denk geldiğini dile getiren Livaneli, ''Bu aslıda bir konser değil, benim hayatımdan kesitler içeren bir hikaye. Bu hikayede özgürlüğede önemli bir parantez açmak istiyorum. Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar.'' diyerek ''Ey Özgürlük'' şarkısını seslendirdi.

Etkinlik boyunca sahne enerjisi bir an olsun düşmeye büyük usta, Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Kardeşin Duymaz. Memikoğlan ve Yiğidim Aslanım gibi dillere pilesenk olan şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan seslendirerek seyirlik bir performansa imza attı.

Finalde hayranlarını sahne önüne davet ederek uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir kucaklaşmaya imza atan Zülfü Livaneli, konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.