Bodrum, Ayta Sözeri İle Coştu

SAHNEYE AĞLAYARAK ÇIKTI

Sahneye gözleri yaşlı bir şekilde çıkarak konukları şaşırtan Ayta Sözeri, gözyaşlarının mutluluk ve heyecandan olduğunu söyledi ve konsere ağlayarak başladı.

Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.

AYTA SÖZERİ HAYRANI BİRCE AKALAY

Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde de dinlemeye giden Birce Akalay, dostunun Bodrum konserinde de konuklar arasındaydı. Konserin bir bölümünde sahneye de çıkan Birce Akalay, ‘Huysuz ve Tatlı Kadın’ şarkısını seslendirdi. Konsere gelen dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Akalay dakikalarca alkışlandı.

DUAYEN BELKIS ÖZENER HARBİYE'DE

Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. Belkıs Özener sahneye çıkarken Bodrum seyircisinin alkışlarına boğuldu. Düetleriyle Antik Tiyatro’yu dolduran seyircinin beğenisini kazanan ikili, aralarındaki samimi sohbet ve esprileriyle ise konuklara kahkaha tufanı yaşattı. Belkıs Özener’e sahnede oğlu Barkın Köksalan eşlik etti.

NE KADAR ALKIŞLASANIZ AZ

Sahneden ayrılırken Ayta Sözeri’ye teşekkür eden Belkıs Özener; “Ayta’nın saygısına, kendisine hayranım. Ne kadar alkışlasanız da ona azdır. Avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlayın” dedi.

Yaz boyu Türkiye turnesine çıkacak olan Sözeri, açıkhava konserlerine Çeşme, Kuşadası, Datça, Altınoluk ve Ayvalık’ta devam edecek.



Ayta Sözeri Konser Takvimi:

2 Ağustos Cuma – Çeşme Amfi Tiyatro

3 Ağustos Cumartesi – Kuşadası AVM Açıkhava

4 Ağustos Pazar-Datça Amfi Tiyatro

12 Ağustos Pazartesi - Altınoluk Amfi Tiyatro

13 Ağustos Salı – Ayvalık Amfi Tiyatro