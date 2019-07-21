Bodrum'da Sertab Erener Rüzgarı Esti
Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da dinleyicileriyle buluştu. Erener, Kerki-Solfej’in düzenlediği gecede verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki esprileri ve paylaştığı anılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Sertab Erener’i dinlemek için Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Sahneye ‘Tanrı Unutmuş Olsada’ şarkısıyla çıkan sanatçıyı Bodrum konserinde annesi Yücel Erener’de yalnız bırakmadı. Eski anılarını anlatırken ‘Annem hatırlar bunları, kendisi de burada bu akşam bu arada. Canım annem çok teşekkür ederim’ diyerek annesine sahneden sevgilerini ileten Erener’e seyircisi alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.
AYSEL GÜREL, ONNO TUNÇ VE ATİLLA ÖZDEMİROĞLU’NU ANDI
Konserde kariyerinin ilk yıllarından pek çok anıya yer veren Sertab Erener, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nu da andı. “Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım” diyerek usta isimlere olan sevgisini bir kez daha dile getiren Erener, Antik Tiyatro’da duygu dolu anlar yaşattı.
KERKİ SOLFEJ BODRUM ANTİK TİYATRO PROGRAMI
|
21 Temmuz 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
26 Temmuz 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Erol Evgin 50. Yıl
|
28 Temmuz 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Ayta Sözeri
|
31 Temmuz 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Hakan Altun
|
2 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Levent Yüksel
|
3 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sıla
|
4 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mabel Matiz
|
5 Ağustos 2019 Pazartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
7 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mor ve Ötesi Senfonik
|
9 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sibel Can
|
10 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
|
Sertab Erener
|
11 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Duman
|
12 Ağustos 2019 Pazartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Manuş Baba
|
13 Ağustos 2019 Salı
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Hep Sonradan Müzikal
|
14 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Candan Erçetin
|
15 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sıla
|
17 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Ceylan Ertem
|
18 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Kenan Doğulu
|
21 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mavi Sürgün
|
22 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
manAman
|
23 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
25 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Kale
|
Uğur Yücel
|
29 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Manga
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:30
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0