Bodrum'da Sertab Erener Rüzgarı Esti

Sertab Erener’i dinlemek için Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Sahneye ‘Tanrı Unutmuş Olsada’ şarkısıyla çıkan sanatçıyı Bodrum konserinde annesi Yücel Erener’de yalnız bırakmadı. Eski anılarını anlatırken ‘Annem hatırlar bunları, kendisi de burada bu akşam bu arada. Canım annem çok teşekkür ederim’ diyerek annesine sahneden sevgilerini ileten Erener’e seyircisi alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

AYSEL GÜREL, ONNO TUNÇ VE ATİLLA ÖZDEMİROĞLU’NU ANDI

Konserde kariyerinin ilk yıllarından pek çok anıya yer veren Sertab Erener, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nu da andı. “Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım” diyerek usta isimlere olan sevgisini bir kez daha dile getiren Erener, Antik Tiyatro’da duygu dolu anlar yaşattı.

KERKİ SOLFEJ BODRUM ANTİK TİYATRO PROGRAMI