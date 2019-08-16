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Bodrum'da Sıla Konserine Katılım Yoğun

Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Daha önce uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Sıla dün akşam yine Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Bodrum’un büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye kabarık saçlarıyla çıkan büyük beğeni topladı.

Magazin 16.08.2019, 09:42 16.08.2019, 09:49 Tuğçe Hanım
Bodrum'da Sıla Konserine Katılım Yoğun
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Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Daha önce uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Sıla dün akşam yine Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Bodrum’un büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye kabarık saçlarıyla çıkan büyük beğeni topladı.

Dolunay ışığının sahneye kadar vurduğu konserde, sesi, enerjisi ve kıyafetleri ile ışıldayan Sıla, hayranlarının tezahüratları karşısında, “Asıl siz ışıl ışılsınız” diyerek karşılık verdi.

BODRUM’DA ZEYBEK GECESİ

Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ te dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla’ya daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Performansı sonunda kendisine teşekkür eden Sıla’ya, “Asıl biz size teşekkür ederiz binlerce yıllık geçmişi olan bu yerlerde konser verip buraları hala yaşattığınız için” diyerek büyük alkış aldı.

Seyircisinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserde, Sıla da gece boyunca konuklarıyla sohbet etti.

Sıla’nın Kerki Solfej ile gerçekleştireceği gelecek konser programı

18 Ağustos 2019 Pazar

Datça

Amfi Tiyatro

Sıla

31 Ağustos 2019 Cumartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Sıla

20 Eylül 2019 Cuma

Antalya

Antalya Sahne

Sıla

22 Eylül 2019 Pazar

Ankara

Vişnelik

Sıla

29 Eylül 2019 Pazar

İstanbul

Harbiye

Sıla

30 Eylül 2019 Pazartesi

İstanbul

Harbiye

Sıla

2 Ekim 2019 Çarşamba

Bursa

Açıkhava Tiyatrosu

Sıla

4 Ekim 2019 Cuma

İstanbul

Harbiye

Sıla

5 Ekim 2019 Cumartesi

İstanbul

Harbiye

Sıla
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