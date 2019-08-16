Bodrum'da Sıla Konserine Katılım Yoğun

Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Daha önce uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Sıla dün akşam yine Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Bodrum’un büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye kabarık saçlarıyla çıkan büyük beğeni topladı.

Dolunay ışığının sahneye kadar vurduğu konserde, sesi, enerjisi ve kıyafetleri ile ışıldayan Sıla, hayranlarının tezahüratları karşısında, “Asıl siz ışıl ışılsınız” diyerek karşılık verdi.

BODRUM’DA ZEYBEK GECESİ

Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ te dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla’ya daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Performansı sonunda kendisine teşekkür eden Sıla’ya, “Asıl biz size teşekkür ederiz binlerce yıllık geçmişi olan bu yerlerde konser verip buraları hala yaşattığınız için” diyerek büyük alkış aldı.

Seyircisinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserde, Sıla da gece boyunca konuklarıyla sohbet etti.

Sıla’nın Kerki Solfej ile gerçekleştireceği gelecek konser programı