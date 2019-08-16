Bodrum'da Sıla Konserine Katılım Yoğun
Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Daha önce uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Sıla dün akşam yine Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Bodrum’un büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye kabarık saçlarıyla çıkan büyük beğeni topladı.
Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Daha önce uzun bir aradan sonra ilk kez Bodrum’da hayranlarıyla buluşan Sıla dün akşam yine Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Bodrum’un büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye kabarık saçlarıyla çıkan büyük beğeni topladı.
Dolunay ışığının sahneye kadar vurduğu konserde, sesi, enerjisi ve kıyafetleri ile ışıldayan Sıla, hayranlarının tezahüratları karşısında, “Asıl siz ışıl ışılsınız” diyerek karşılık verdi.
BODRUM’DA ZEYBEK GECESİ
Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ te dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla’ya daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Performansı sonunda kendisine teşekkür eden Sıla’ya, “Asıl biz size teşekkür ederiz binlerce yıllık geçmişi olan bu yerlerde konser verip buraları hala yaşattığınız için” diyerek büyük alkış aldı.
Seyircisinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserde, Sıla da gece boyunca konuklarıyla sohbet etti.
Sıla’nın Kerki Solfej ile gerçekleştireceği gelecek konser programı
|
18 Ağustos 2019 Pazar
|
Datça
|
Amfi Tiyatro
|
Sıla
|
31 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sıla
|
20 Eylül 2019 Cuma
|
Antalya
|
Antalya Sahne
|
Sıla
|
22 Eylül 2019 Pazar
|
Ankara
|
Vişnelik
|
Sıla
|
29 Eylül 2019 Pazar
|
İstanbul
|
Harbiye
|
Sıla
|
30 Eylül 2019 Pazartesi
|
İstanbul
|
Harbiye
|
Sıla
|
2 Ekim 2019 Çarşamba
|
Bursa
|
Açıkhava Tiyatrosu
|
Sıla
|
4 Ekim 2019 Cuma
|
İstanbul
|
Harbiye
|
Sıla
|
5 Ekim 2019 Cumartesi
|
İstanbul
|
Harbiye
|
Sıla
|İmsak
|04:19
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0