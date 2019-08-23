Bodrum, festivalle renklendi...

15. Bodrum Müzik Festivali, genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik ettiği ve 4 bini aşkın kişinin izlediği açılış konseriyle başladı. Bodrum Müzik Festivali’nin gelişiminde büyük payı olan yurt içinde ve yurt dışında hem piyanist hem de besteci yönüyle bir dünya yıldızı haline gelen Fazıl Say’a bu yıl festivalin Onur Ödülü verildi.

Doğuş Grubu’nun ‘Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek’ sosyal sorumluluk çatısı altında yer alan Bodrum Müzik Festivali, 15. Yılında Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ağırlamaya devam ederken, kariyerinin henüz başında olan genç yeteneklere de desteğini sürdürüyor.

Bodrum Müzik Festivali D-Marin Turgutreis’te; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik ettiği konserle başladı. Fazıl Say’ın engin deneyimiyle, genç şef Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın dinamizminin birleştiği Açılış Konseri’ni 4 bini aşkın kişi izledi.

Açılış konseriyle festivalin başladığının müjdesi de Bodrum yarımadasına yayıldı.

ONUR ÖDÜLÜ FAZIL SAY'IN...

Festivalin Onur Ödülü, başlangıcından bugüne dek Bodrum Müzik Festivali’ne verdiği büyük destekle, Bodrum’un sanatsal açıdan tanınırlığına katkıda bulunan, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışındaki kariyeriyle gururumuz olan piyanist Fazıl Say’a takdim edildi.

Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapıyor.

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam ediyor.2010 yılından bu yana, siz müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL'yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.

FESTİVALİN PROGRAMI

Festivalin ikinci gününde, D-Marin Turgutreis’te; Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetiyor. Bilkent Senfoni Orkestrası bu konserde İspanyol çellist Pablo Ferrández’e repertuvarın en önemli yapıtlarından biri olan Dvořák’ın Çello Konçertosu’nda eşlik ediyor. Fazıl Say’ın yoğun bir çalışmanın ardından dinleyicileriyle buluşturduğu 4. Senfonisi “Umut”, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendiriliyor. Güzel bir dünyanın hayaliyle örülü Umut Senfonisi, aydınlık bir geleceğe dair umudu yansıtan tınılarıyla Bodrum Müzik Festivali’ne ışık saçacak.

DÜNYA TANGOLARI BODRUM'DA

Virtüözitesi ve enstrümanına getirdiği derinlikle, “akordeonun prensesi” unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova, müziğe getirdiği yeni yorumuyla klasik dünyasında adından çokça söz ettiriyor. Sanatçı, 24 Ağustos Cumartesi akşamı, Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü ile D-Marin Turgutreis’te Latin Amerika, Fin ve Türk tangolarından oluşan bir programla tadı damağınızda kalacak muhteşem bir gecede buluşuyor.

KARSU İLE SENFONİK AKŞAM

25 Ağustos, Pazar 21.00’de festivalin son akşam konserinde ise, caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu, İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya geliyor. Sanatçı şimdiye kadar, Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler verdi. Şimdi de Bodrum Müzik Festivali’ne ilk kez konuk oluyor ve kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser vermeye hazırlanıyor.

SABAH KONSERLERİ...

Bodrum Müzik Festivali, Sabah Konserleri’nde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırlıyor. Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan topluluk, bugüne kadar pek çok başarılı konsere imza attı. Müzikseverlere 23-25 Ağustos tarihleri arasında her sabah saat 7.00’de, Şevket Sabancı Parkı’ndaki Sabah Konserleri’nde başarılı genç müzisyenlerle keyifli bir dinleti sunuluyor.

GÜNBATIMI KONSERLERİ

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında Günbatımı Konserleri’yle Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Quartet Parantez ve Faruk Kalaycı’yı müzikseverlerle buluşturuyor. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da sanatçılar; sıcak ve verimli işbirliklerinden doğan programlarıyla Bodrum güneşinin batışını müzikle selamlıyor. Festivalin amaçlarından biri de Günbatımı konser serisinde, yurtdışında adını duyurmaya başlamış olan yerli müzisyenlerimizle, yabancı sanatçıları aynı sahnede bir araya getirmek. Bodrum Müzik Festivali seyircilerinin ilk defa gerçekleşen bu iş birliklerine tanıklık edeceği konserlerin ilkinde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Vassilis Varvaresos yer alıyor. Ganiyev, olağanüstü yeteneğiyle başladığı müzik kariyerini pek çok ödülle taçlandırmış bir sanatçı. Varvaresos ise virtüözitesiyle hem eleştirmenleri hem de dünya çapında dinleyicileri hayran bırakan bir piyanist… Bir gün öncesinde Akşam Konserleri’nde Pablo Ferrández’i dinleyen müzikseverler, ertesi gün, sanatçının kız kardeşi, viyolacı Sara Ferrández ile aynı sahnede yarattığı uyumun olağanüstü gücüne tanık olacaklar. Günbatımı Konserleri’nde Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez ve eğitimine Moskova Çaykovski Konservatuvarı’nda devam eden, umut vadeden başarılı piyanistimiz Faruk Kalaycı ilk kez bir araya geliyor. Serinin son konserinde akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, oyuncu Mert Fırat’la aynı sahnede, Rus edebiyatının olağanüstü atmosferini Bodrum’a taşıyacak.

GECELERİ DAHA RENKLİ

Geçtiğimiz yıl, ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gece Konserleri bu yıl da devam ediyor. Bu serinin 23 Ağustos saat 23.00’te The Marmara Bodrum’da gerçekleşecek ilk konserinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer alıyor. Dünyanın en prestijli topluluklarıyla birlikte konserler veren, albüm kayıtları ise eleştirmenlerden tam not alan Tristano, çok yönlü sanatçı kimliğiyle festivale yeni bir soluk getiriyor. Gece Konserleri’nin ikincisi 24 Ağustos’ta: Mert Fırat’ın Sabahattin Ali öykülerini seslendirdiği geceye, müzik kâşifi Korhan Futacı saksafonuyla ayrı bir renk katıyor. Gece Konserleri’nin sonuncusu ise, geçen yıl BBC Proms’un kapanış konserinde nefes kesen performansıyla büyük beğeni toplayan saksafonun parlayan yıldızı Jess Gillam ve başarılı piyanistimiz Zeynep Özsuca’yı buluşturuyor. Piyanist Zeynep Özsuca, Jess Gillam ile beraber festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

BİR BODRUM HİKAYESİ

İlk gerçekleştirildiği günden bu yana yoğun ilgi çeken Saffet Emre Tonguç ile Bir Bodrum Hikâyesi etkinlikleri bu yıl da devam ediyor.

23 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de UNESCO’nun Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri kabul edilen Bodrum Mozole Anıt Müzesi kazı alanında gerçekleşecek olan Bir Bodrum Hikâyesi, ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla sizlerle olacak.

İLK KEZ THE MARMARA BODRUM'DA

1964 yılından bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Leica Galeri İstanbul’dan sonra 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla ziyaretçilerini bir zaman yolculuğuna çıkaran "My Morocco" Fotoğrafevi işbirliğiyle 14 Mart - 25 Mayıs tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul'da sergilendi.