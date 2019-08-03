Bodrumlu Tatilciler Levent Yüksel'le Doyasıya Eğlendi

BODRUMLULAR 90’LARA DÖNDÜ



Geleneği bozmayan Levent Yüksel, ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayarak 90’lardan en sevilen şarkılarından ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’, ‘Karaağaç’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter’, ‘Kaderimin Oyunu’, ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sesi ve yorumuyla Bodrum akşamını renklendiren Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Levent Yüksel’in Kerki Solfej ile gerçekleştireceği Açıkhava konser takvimi

14 Ağustos 2019 Çarşamba Ayvalık Amfi Tiyatro

18 Ağustos 2019 Pazar Kuşadası Amfi Tiyatro

31 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro