Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi

Bu yaz ünlülerin favori yeri Bodrum Torba oldu!

Yeni açılan Moyo Otel’i mesken tutan ünlü isimlere Greek müziğin ünlü ismi Fedon’da eklendi.

Magazin 26.07.2019, 17:42 Tuğçe Hanım
Bu yaz ünlülerin favori yeri Bodrum Torba oldu!

BU YAZ FAVORİ TORBA!

Yeni açılan Moyo Otel’i mesken tutan ünlü isimlere Greek müziğin ünlü ismi Fedon’da eklendi.

Her hafta yaptığı etkinliklerle bu sezon adından söz ettiren Moyo Otel’de sevenleri ile buluşan Fedon, gün içerisinde de oğlu ile beraber Otel’in iskelesinde dinleniyor. 

Sahnesinde cemiyet ve magazin dünyasından da bir çok isimi ağırlayan sanatçı, gündüz saatlerinde de fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmıyor.

#Bodrum Torba #magazin haberleri #fedon #Moyo Otel
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2019
İmsak 03:49
Güneş 05:34
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:16
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@