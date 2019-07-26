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Bu yaz ünlülerin favori yeri Bodrum Torba oldu!
Yeni açılan Moyo Otel’i mesken tutan ünlü isimlere Greek müziğin ünlü ismi Fedon’da eklendi.
Magazin 26.07.2019, 17:42 Tuğçe Hanım
BU YAZ FAVORİ TORBA!
Yeni açılan Moyo Otel’i mesken tutan ünlü isimlere Greek müziğin ünlü ismi Fedon’da eklendi.
Her hafta yaptığı etkinliklerle bu sezon adından söz ettiren Moyo Otel’de sevenleri ile buluşan Fedon, gün içerisinde de oğlu ile beraber Otel’in iskelesinde dinleniyor.
Sahnesinde cemiyet ve magazin dünyasından da bir çok isimi ağırlayan sanatçı, gündüz saatlerinde de fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmıyor.
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