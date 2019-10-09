Burcu Binici İç Çamaşırlı Pozuyla Instagram'ı Salladı!

Birkaç yıl önce ekranlara gelen Dürüye'nin Güğümleri isimli diziyle büyük hayran kitlesi oluşturan güzel oyuncu Burcu Binici, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf yayınladı ve kısa süre içerisinde Instagram'ı salladı.

Instagram hesabından iç çamaşırlı fotoğraf paylaşımı yapan güzel oyuncu fotoğrafının not bölümüne ingilizce olarak siyah anlamına gelen "Black" notunu ekledi. Takipçileri Binici'nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yaptı. Binici'nin takipçileri yorumlara genel olarak, artık ekranlarda daha fazla görmek istediklerini yazdılar.