Bursa Konserinde Ayta Sevenleriyle Islandı

Sevilen şarkıcı Ayta Sözeri önceki akşam Bursa’daydı. Yoğun yağmurun altında konser veren Sözeri, konserine “İki damla yağmur bizi ayıramaz” diyerek başladı.

Kerki Solfej ile konserlerine devam eden Ayta Sözeri, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Sözeri yağmura rağmen kendisini dinlemeye gelen kalabalığa, “Burayı bu yağmurda bu kadar doldurduysak iş bitmiş demektir. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz” diyerek seslendi.

ZEKİ MÜREN’İN MEZARINA ZİYARET

Ayta Sözeri, konser öncesi Bursa’da Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’in mezarını ziyaret etti. “Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’e bize yaşattığı her duygu adına hepimiz için teşekkür ettim” dedi.

“LÜTFEN BIRAKIN HERKES ECELİYLE ÖLSÜN”

Her konserinde kendine bir şarkı ayıran ve bunu o gece özellikle anons eden Ayta Sözeri, bu kez şarkısını ağustos ayında öldürülen kadınlar için söyledi. “Bu gece ayırdığım şarkıyı kendim için değil Ağustos ayında öldürülen 50 kadın için okuyacağım. Bu dünyada yaşayan hiçbir canlının canını almayın. Bunu kimse kendine hak göremez. Lütfen bırakın herkes eceliyle ölsün” diyerek büyük alkış aldı ve ‘Kayboldu Kaybolan Yıllarım’ isimli şarkıyı söyledi.

SEYİRCİSİYLE ISLANDI

Konserine sahneden inerek seyircileri arasında devam eden Ayta Sözeri, seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Duygusal gecede seyircilerde öz yaşlarını tutamadı. Yoğun istek üzerine konserini tam beş şarkı daha uzatan Ayta Sözeri, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.