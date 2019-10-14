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Candan Erçetin Mehmetçik için söyledi

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi.

Magazin 14.10.2019, 09:59 Tuğçe Hanım
Candan Erçetin Mehmetçik için söyledi

'MEMLEKETİM' MEHMETÇİK 'ANNEM' ŞARKISI MEHMETÇİK ANNELERİ İÇİN

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı. Sanatçı, şarkılarını, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için söyledi.

'Memleketim' şarkısını seslendirmeden önce "Bu şarkıyı güneydoğu da savaşan askerlerimiz için söyleyelim" diyen Erçetin, konser sonuna doğru bir dinleyicinin 'Annem' şarkısını istemesi üzerine "Bu şarkıyı da Mehmetçiklerimizin anneleri için söyleyelim" dedi. Bursa seyircisi de Erçetin'e alkışlarıyla destek verdi.

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#Bursa Kültürpark Açıkhava #Kerki Solfej #konser #magazin #candan erçetin
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